закрыть
18 мая 2026, понедельник, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели новые правила по замене паспорта и водительского удостоверения

21
  • 10.02.2026, 19:32
  • 32,068
В Беларуси ввели новые правила по замене паспорта и водительского удостоверения

Изменения вступят в силу с 11 февраля.

Справку об отношении к воинской обязанности будут требовать для получения или замены паспорта с 11 февраля. Об этом напомнили в пресс-службе Минобороны, пишет «Зеркало».

Справка понадобится и для других документов: водительского удостоверения и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия.

В военном ведомстве подчеркнули, что нововведение призвано «обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности и достичь полноты и достоверности данных воинского учета».

«Военные комиссариаты и их обособленные подразделения будут выдавать справку всем гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет бесплатно не позднее одного рабочего дня», — рассказали в Минобороне.

В ведомстве подчеркнули, что справка будет выдана всем, кто лично обратится в военный комиссариат или его подразделение по месту жительства, «вне зависимости от того, являются ли они субъектами воинской обязанности».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина