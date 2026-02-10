В Беларуси ввели новые правила по замене паспорта и водительского удостоверения 21 10.02.2026, 19:32

Изменения вступят в силу с 11 февраля.

Справку об отношении к воинской обязанности будут требовать для получения или замены паспорта с 11 февраля. Об этом напомнили в пресс-службе Минобороны, пишет «Зеркало».

Справка понадобится и для других документов: водительского удостоверения и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия.

В военном ведомстве подчеркнули, что нововведение призвано «обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности и достичь полноты и достоверности данных воинского учета».

«Военные комиссариаты и их обособленные подразделения будут выдавать справку всем гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет бесплатно не позднее одного рабочего дня», — рассказали в Минобороне.

В ведомстве подчеркнули, что справка будет выдана всем, кто лично обратится в военный комиссариат или его подразделение по месту жительства, «вне зависимости от того, являются ли они субъектами воинской обязанности».

