В Минске мужчина бросился с ножом на школьников 13 10.02.2026, 9:08

5,058

Перед этим он разговаривал сам с собой.

В Минске огласили приговор 47-летнему жителю города, который обвинялся в особо злостном хулиганстве, пишет агентство «Минск-Новости».

Вечером компания подростков прогуливалась по Киевскому скверу. Ребята увидели выпившего гражданина, который что-то говорил себе под нос. Они поинтересовались, все ли у мужчины в порядке, на что тот стал нецензурно выражаться в их адрес, угрожать, а потом достал нож и направил лезвие в сторону несовершеннолетнего парня. Тот отбежал на безопасное расстояние. Кроме того, фигурант ударил рукой по голове второго юношу.

Проходивший мимо мужчина с собакой задержал хулигана — выбил у него из рук нож и повалил на землю. Наряд милиции задержал злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело. В суде обвиняемый не признал вину. Он утверждал, что его якобы оговаривают.

Суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве, и, учитывая предыдущий приговор, назначил окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com