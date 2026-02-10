18 мая 2026, понедельник, 10:30
В Минске мужчина бросился с ножом на школьников

13
  • 10.02.2026, 9:08
Перед этим он разговаривал сам с собой.

В Минске огласили приговор 47-летнему жителю города, который обвинялся в особо злостном хулиганстве, пишет агентство «Минск-Новости».

Вечером компания подростков прогуливалась по Киевскому скверу. Ребята увидели выпившего гражданина, который что-то говорил себе под нос. Они поинтересовались, все ли у мужчины в порядке, на что тот стал нецензурно выражаться в их адрес, угрожать, а потом достал нож и направил лезвие в сторону несовершеннолетнего парня. Тот отбежал на безопасное расстояние. Кроме того, фигурант ударил рукой по голове второго юношу.

Проходивший мимо мужчина с собакой задержал хулигана — выбил у него из рук нож и повалил на землю. Наряд милиции задержал злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело. В суде обвиняемый не признал вину. Он утверждал, что его якобы оговаривают.

Суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве, и, учитывая предыдущий приговор, назначил окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.

Ирина Халип
Юрий Федоренко
Гарри Каспаров
Иван Яковина