Хорошая новость для всех белорусов 20 Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

10.02.2026, 19:41

Маразматические идеи в голове Лукашенко все больше расшатывают систему.

Немного утихли страсти после «конца света» в отдельно взятой стране, устроенного ретивыми последователями диктатора. Самое время посмотреть на феномен взятия под козырек исполнителями даже самых безумных идей Лукашенко.

История современной Беларуси не раз уходила в крутое пике или делала неожиданные повороты по воле, а точнее – придури одного конкретного человека. Постепенно к этой придури стали привыкать даже оппоненты власти: мол, снова что-то отморозил.

Однако простые люди, которые время от времени переподписывают контракт «мы тебе – наши права и свободы, а ты нам – сытость, безопасность и достаток», сталкиваясь с особо экстравагантными идеями Лукашенко, нет-нет да и взропщут.

Если оглянуться назад, то автор выделил бы несколько серьезных проколов в стратегии государства. Уравнение пошлин на иномарки отобрало у людей одну из частей триады «чарка-шкварка-иномарка». Конечно, частично евросеконд-хэнд заменил китайский автопром, однако даже новое китайское авто зачастую уступает десятилетнему европейскому автомобилю.

Одним из самых серьезных провалов также стала совершенно умозрительная идея обложить налогом неработающих граждан. С одной стороны, понятна история с тем, что часть наших граждан работают за рубежом, не платят налогов, а лечиться приезжают в страну.

Однако способ, которым Лукашенко решил «уравновесить» эту ситуацию (ввести налог на безработицу), был настолько неудачным, что вызвал первые массовые социально-экономические протесты граждан в XXI веке. Пожалуй, «Декрет о тунеядцах» стал самой большой пробоиной в любовной лодке диктатуры и ее ядерного электората.

По мнению автора, самым серьезным на сегодня косяком властей стало демонстративное и циничное отрицание проблемы пандемии COVID-19. После того как лукашисты наплевательски отнеслись к жизни и здоровью людей, те начали самоорганизовываться в борьбе за жизнь и здоровье близких.

Самоорганизация, доверие и взаимовыручка – это самые страшные слова для любой диктатуры. Колоссальных усилий, ресурсов и оттока полумиллиона граждан за границу стоило подавление пробудившегося общества. И вот мы тут.

События недавней истории ничему не учат диктатуру. Две из трех ситуаций, описанных выше, совершенно точно созданы лично руками самодержца. Третья (с иномарками) тоже не обошлась без его участия.

Специфика системы такова, что она будет пытаться исполнить даже самые идиотские идеи руководителя страны. Нужно сделать батареи холоднее – сделают по всей стране, а не только в августейшей спальне. Нужно выключить свет на улице – щелкнут рубильником так, что даже запуганные террором со стороны силовиков беларусы спросят: «Чё за…?!»

Есть в этом абсурде одна хорошая новость для нас всех. В случае, когда очередное нововведение со стороны государства терпит крах, Лукашенко всегда списывает неудачи на нерадивых бояр. В случае, когда что-то из придуманного царедворцами приносит успех (не часто, но так тоже бывает), Лукашенко приписывает все заслуги себе.

Однако эта формула не работает, если речь идет об идеях самого Лукашенко, потому что он просто не может ошибаться. И сам себе это все время доказывает, и подчиненные играют с ним в эту игру. Дедушка стареет, и маразматических идей в его голове все больше. И выдает он их все чаще, а исполнители берут под козырек и раз за разом расшатывают систему исполнением задач, которые могли бы прозвучать хорошей шуткой за барной стойкой после второго пива, но совершенно ничего общего не имеют с хорошим управлением государством.

Возможно, достижение системным абсурдом абсолютного максимума и есть наш путь к свободе и избавлению от диктатуры?

