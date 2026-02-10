  10.02.2026, 9:18
ISW: В России занервничали из-за «контрнаступления ВСУ» на стыке Днепропетровской и Запорожской областей

Аналитики назвали причину появления такой информации.

В течение 9 февраля российские пропагандисты активно распространяли слухи о контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. При этом в Силах обороны Украины фактически опровергли эту информацию, объяснив, что россияне преподносят искаженные данные о ситуации на фронте.

Такими заявлениями пропагандисты РФ пытаются опровергнуть ранее появившиеся ложные сообщения о продвижении России в этом районе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Россияне опровергают свою же ложь

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы используют туманную погоду и недавнюю блокировку использования российскими войсками терминалов Starlink для проведения контрнаступления на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Пропагандисты утверждали, что ВСУ продвинулись к Терноватому (к северо-западу от Гуляйполя).

Другой, связанный с Кремлем российский военный блогер также утверждал, что украинские силы впервые за долгое время начали «локальное контрнаступление» в восточной Запорожской области. Пропагандисты писали, что ВСУ ведут контрнаступление, в том числе с использованием бронетехники в условиях тумана и сниженной российской связи.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что ВСУ сохраняют контроль над Терноватым после того, как оккупанты безуспешно пытались провести церемонию поднятия флага в населенном пункте, чтобы якобы предоставить доказательства его захвата.

В Силах обороны Украины прокомментировали ситуацию

Волошин заявил, что линия фронта в настоящее время находится как минимум в 10-15 километрах от Терноватого. Также Волошин опроверг заявления российских военных блогеров о якобы украинском «контрнаступлении» на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

ISW отметила многочисленные жалобы самих российских военных блогеров на систематическую практику российских командиров, отправляющих ложные отчеты своему начальству о якобы достигнутых успехах. Российские войска и, соответственно, кремлевские пропагандисты, вероятно, преувеличили недавние успехи России и теперь пытаются использовать украинское «контрнаступление» в качестве предлога для отступления российских войск на передовые позиции, которые они, вероятно, удерживали уже некоторое время.

