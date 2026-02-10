Белоруска хотела оригинально сообщить мужу о беременности и стала «звездой» соцсетей 7 10.02.2026, 9:37

8,164

Супруг перепутал тест с пробником духов.

Белоруска показала в TikTok, как муж узнал о ее беременности. Она хотела, чтобы супруг увидел тест на беременность, но тот спутал его с пробником парфюма. В итоге видео об этом набрало миллионы просмотров, пишет «Зеркало».

На видео мужчина открыл темную коробку и достал, видимо, упаковку парфюма. Уронив ее, герой видео под смех жены понюхал узкую полоску, которую принял за пробник. В конце концов супруг понял, что держит в руках тест на беременность — судя по его реакции, положительный.

«Когда хотела сделать все красиво, но не выдержала, и получилось, как получилось», — отметила авторка видео.

За сутки ролик набрал более 3,6 млн просмотров и тысячи комментариев. Среди них популярны такие:

«Запах женщины моей».

«Мой муж, когда нашел тест на беременность на кухонном шкафу, не знал, что это. Даже на язык попробовал — че, говорит, за палочка?»

«Единственная реакция на беременность, от которой я не рыдала, а ору уже час».

«Конечно, пробник! Через время будет человек».

«Официально заявляю! Это лучшее видео на эту тему».

«И запах такой ничего».

Отметим, в аптечных тестах на беременность обычно используется моча. Ее нужно поместить в специальный контейнер, подождать указанное время (обычно 1−5 минут) и узнать результат по полоскам: одна — беременности нет, две — есть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com