Белоруска хотела оригинально сообщить мужу о беременности и стала «звездой» соцсетей

Белоруска хотела оригинально сообщить мужу о беременности и стала «звездой» соцсетей7
- 10.02.2026, 9:37
- 8,164
Супруг перепутал тест с пробником духов.
Белоруска показала в TikTok, как муж узнал о ее беременности. Она хотела, чтобы супруг увидел тест на беременность, но тот спутал его с пробником парфюма. В итоге видео об этом набрало миллионы просмотров, пишет «Зеркало».
На видео мужчина открыл темную коробку и достал, видимо, упаковку парфюма. Уронив ее, герой видео под смех жены понюхал узкую полоску, которую принял за пробник. В конце концов супруг понял, что держит в руках тест на беременность — судя по его реакции, положительный.
«Когда хотела сделать все красиво, но не выдержала, и получилось, как получилось», — отметила авторка видео.
@an_mihailovskaya Когда хотела сделать все красиво, но не выдержала и получилось как получилось аххахахахахах. Поэтому хлебушек пошел в качестве реквизита #перваябеременность#тестнабеременность#семья#дети ♬ оригинальный звук - an_mihailovskaya
За сутки ролик набрал более 3,6 млн просмотров и тысячи комментариев. Среди них популярны такие:
«Запах женщины моей».
«Мой муж, когда нашел тест на беременность на кухонном шкафу, не знал, что это. Даже на язык попробовал — че, говорит, за палочка?»
«Единственная реакция на беременность, от которой я не рыдала, а ору уже час».
«Конечно, пробник! Через время будет человек».
«Официально заявляю! Это лучшее видео на эту тему».
«И запах такой ничего».
Отметим, в аптечных тестах на беременность обычно используется моча. Ее нужно поместить в специальный контейнер, подождать указанное время (обычно 1−5 минут) и узнать результат по полоскам: одна — беременности нет, две — есть.