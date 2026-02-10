Украинские войска продвинулись в районе Великого Бурлука 10.02.2026, 9:41

ВСУ добились успеха в Харьковской области.

Украинские защитники имеют успех вблизи Великого Бурлука (Харьковская область). Бойцы продвинулись на северо-восток от населенного пункта и зачистили село Чугуновка.

В то же время российские оккупанты ищут слабые места в обороне наших военных, чтобы иметь возможность продвигаться малыми группами. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Украинские силы отбили атаки врага

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 февраля, показывают, как украинские войска очищают западную Чугуновку (к северо-востоку от Большого Бурлука)», – отмечают аналитики.

Обнародованные 8 февраля геолокационные видео могут свидетельствовать о вероятном продвижении российских подразделений на запад от международной границы в направлении западной части Чугуновки ранее. В то же время российские военные блогеры заявляли о контратаках украинских сил в районе Чугуновки 8–9 февраля.

Спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 9 февраля подтвердил, что накануне противник пытался прорваться к населенному пункту, однако эта попытка была отбита.

«Трегубов сообщил, что российские войска продолжают искать бреши в оборонительных линиях украинских войск, используя неблагоприятные погодные условия для продвижения небольшими группами», – говорится в материале.

Спикер подчеркнул, что захватчики не прекращают попыток создать буферную зону вдоль международной границы в направлении Большого Бурлука.

