18 мая 2026, понедельник, 10:31
Армения разрывает связи с РФ в области мирного атома

  • 10.02.2026, 9:47
Ереван выбрал США.

Соединенные Штаты Америки и Армения вчера, 9 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это позволит Еревану снизить многолетнюю энергетическую зависимость от России, пишет Bloomberg.

Соглашение о сотрудничестве в области мирного атома с армянской стороны подписал премьер-министр Никол Пашинян, а с американкой стороны - вице-президент Джей Ди Вэнс.

Теперь американские фирмы могут на законных основаниях участвовать в тендерах по постройке в Армении новой атомной электростанции, которая должна заменить Мецаморскую АЭС, построенную еще во времена СССР.

Мецаморская АЭС полностью зависит от России. Она находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом» и работает на российском ядерном топливе. Эта АЭС обеспечивает 40% потребностей Армении в электроэнергии. Новая атомная станция позволит Еревану больше не зависеть от Москвы в сфере энергетике.

По словам Вэнса, общая стоимость контрактов между США и Арменией в области мирного атома оценивается в 9 млрд долларов. Из них 5 млрд – это первоначальный экспорт из Соединенных Штатов. В дальнейшем топливо и техническое обслуживание малых модульных реакторов на армянской территории будет стоить еще около 4 млрд долларов.

Подписание соглашения между США и Арменией о сотрудничестве в сфере мирного атома прошло через несколько дней после встрече в Москве генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева с председателем армянского Национального собрания Аленом Симоняном.

Лихачев пытался убедить армянскую сторону продолжать сотрудничество с Москвой в области ядерных технологий, предлагая различные проекты. В частности, «Росатом» предлагал построить на армянской АЭС новый блок в 1200 МВт. Еревану передали ТЭО строительства нового блока, но, как видим, этот проект вряд ли будут реализован.

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал