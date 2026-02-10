«В путешествии узнала о себе, что могу больше, чем представляла» 2 10.02.2026, 9:53

2,546

Белоруска прошла 260 километров вдоль океана.

В начале ноября Александра во второй раз прошла по известному паломническому маршруту Камино де Сантьяго. Сейчас он популярен не только среди верующих, но и среди активных путешественников, которые хотят испытать себя. Сон на кушетке без постельного белья, хостелы, где в одной комнате спят 25—30 человек, примерно 30 тыс. шагов каждый день с тяжелым рюкзаком — так выглядели будни девушки в этом путешествии. Сколько стоит такая поездка и с какими впечатлениями вернулась Саша, рассказывает Onliner.

Что такое Камино де Сантьяго

Чуть-чуть теории, без которой не обойтись: Камино де Сантьяго (также путь святого Иакова) — сеть паломнических маршрутов, которые ведут к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Исторически этот был путь для верующих людей, но сегодня многие не ставят перед собой религиозные цели. Так было и у Саши: она искала необычные впечатления и возможность побыть наедине со своими мыслями.

Наша героиня выбрала базовый путь — Камино Атлантика длиной 260 километров, рассчитанный на 10—14 дней. Он начался в Порту (город на северо-западном побережье Португалии) и тянулся в основном вдоль побережья Атлантического океана. Мы рассказываем про маршрут, пройденный в мае (он был ярче и насыщеннее ноябрьского).

Карта пройденного маршрута и скриншот приложения из приложения Camino Ninja, с помощью которого Саша ориентировалась на маршруте

Важная деталь: преодолевать весь маршрут пешком не обязательно. Можно ехать на велосипеде или пользоваться междугородними автобусами, но, чтобы прочувствовать поездку и получить официальный документ о завершении пути, необходимо пройти хотя бы 100 километров.

Базовый набор: паспорт пилигрима и ракушка на рюкзак

Найти информацию, которая поможет спланировать путь, нетрудно: есть официальные сайты, блоги. Не нужно знания иностранных языков, чтобы во всем разобраться.

— Паспорт пилигрима можно купить в храме города, где начинается твой путь, у меня это был Порту. Документ обошелся в €3, там же я купила на рюкзак символ Камино — ракушку с крестом, — рассказывает Саша. — Я хотела пройти маршрут официально, так что паспорт был нужен, чтобы специальными штампиками отмечать прохождение конкретного населенного пункта. Чаще всего такие штампики находятся в альберге — гостиницах для паломников, но также их можно найти в церквях, кафе, магазинах и даже просто в лесу на деревьях.

По словам нашей героини, многие путешественники сейчас не оформляют паспорт, а просто приезжают в нужную точку и начинают идти, часто придумывают свой путь, потому что хорошо знают местность. В дороге Саша встретила такого человека: он прошел часть маршрута пешком, уехал в Мадрид на несколько дней, затем вернулся на точку и пошел дальше.

— Где-то в середине пути мне нужно было пройти границу между Португалией и Испанией, было волнительно, — вспоминает Саша. — Границу обозначала река, я шла по мосту и все думала, что вот сейчас будет какой-то пост, спросят документы… Достала их заранее из рюкзака. Спускаюсь — и вижу огромную табличку «Добро пожаловать в Испанию».

«В день можно тратить до €20, но тогда вместо кровати будет кушетка»

Теперь немного о тратах. Билеты из Вильнюса в Порту обошлись Саше до €100, потому что были куплены за несколько месяцев до поездки. Также около €40 ушло на автобус в Мадрид в конце маршрута.

Стоимость проживания в альберге — хостеле для паломников — варьируется от €10 до €30 и зависит от того, в каких условиях ты готов заночевать. Саша предупреждает: даже хороший альберге похож на хостел, одновременно в комнате на двухъярусных кроватях могут улечься 30 человек.

— Моя первая ночь на Камино была ужасной, потому что я выбрала дешевый муниципальный альберге. Бронировать такие надо по номеру телефона, по звонку или в мессенджере, на Booking.com они не выставлены. Там не было нормального постельного белья, вместо кровати — буквально кушетка. Матрасы и подушки укрыты клеенкой, персонал выдал мне полупрозрачные салфетки, которые должны были заменить наволочку и простыню.

Пилигримы в качестве постельного белья часто используют спальный мешок, поэтому для кого-то такие условия подойдут. Но я оказалась из числа путешественников с более высокими запросами и в последующие ночи бронировала альберге на Booking.com. Выбирала по фото и в основном отдавала по €18—20. К слову, это специальная стоимость для паломников (администрация просит при заезде показывать паспорт пилигрима), обычному туристу ночевка в любом из городов обойдется дороже.

Более высокие по стоимости альберге предлагали для удобства гостей также стиральную машину или полноценную раковину для стирки, раскладные сушилки (все это было общим). В бюджетных хостелах постирать одежду можно было только в душевой или в умывальнике, но часто вещи было негде повесить. Быт нашей героини упростила спортивная униформа с высоким содержанием синтетики (она быстро высыхала).

Несколько раз Саша ночевала в альберге, похожих на гостевые дома. Именно там обычно встречались стиральные машины, бонусом часто шли потрясающий вид и бассейн на территории.

— На пути встречаются специализированные кафе для паломников — там комплексный завтрак или обед обходится в €10, но на еду я все равно тратила суммарно €20—30 в день. У меня не было особых финансовых ограничений, но, если нужно сэкономить, можно ночевать в муниципальных альберге и покупать готовую еду в магазине или брать продукты и готовить на кухнях в хостелах. При таком подходе ежедневно будет уходить не более €20, я же тратила где-то €50.

Сколько километров реально проходить в день

Свой первый маршрут Саша планировала тщательно: изучала приложения, где можно отслеживать путь и находить хостелы и кафе для пилигримов, хотела расписать каждый день чуть ли не до часов. Остановили друзья, которые уже прошли паломнический путь: объяснили, что ориентироваться надо в первую очередь на свое самочувствие. Лучше где-то задержаться, отдохнуть, зато качественно преодолеть остаток пути.

— В дороге я встречала людей, для которых 30—35 километров в день — подъемная дистанция. Разумеется, они могут рассчитывать пройти весь маршрут от силы за 10 дней. Для меня такие дистанции некомфортны, а еще я хотела двигаться спокойно, иметь возможность задержаться в особенно красивых местах и не выбиться из графика.

В итоге планирование в путешествии свелось к контролю маршрута и предварительному бронированию альберге. В сезон Камино (обычно это конец весны — начало лета) место лучше резервировать заранее.

— Обычно я проходила 17—25 километров в день, — рассказывает Саша. — Самая большая дистанция была где-то 31 километр, но такое расстояние пришлось пройти, так как в городе, где я изначально планировала остановиться на ночь, не оказалось свободных альберге. Это случилось ближе к концу маршрута, я уже была адаптирована к большим расстояниям и совсем не устала, в тот же вечер пошла отдыхать с новыми друзьями.

Заблудиться на маршруте Саша боялась лишь первые пару дней, затем привыкла доверять маркировкам — ракушкам с крестом, которые отмечают весь путь и встречаются, по ее ощущениям, практически каждые 100 метров.

— На третий-четвертый день я уже не пользовалась картой, чтобы определить направление, могла только посмотреть, сколько километров еще идти. Кстати, ракушки на пути очень разные: какие-то просто огромные, нарисованы на асфальте, есть маленькие; в Португалии чаще в виде рисунков, в Испании — каменные постаменты, на которых указано, какое расстояние отделяет тебя от цели.

«Ноги в мозолях, колени болят — это сумасшедший хайкинг!»

— Бывает, планируешь одно, а получается совсем другое, — так Саша описывает самые тяжелые дни в путешествии. — Мне надо было пройти совсем небольшой участок, меньше 20 километров, но шла я очень долго из-за холмистой местности. Постоянно приходилось карабкаться вверх и спускаться вниз, а с походным рюкзаком все это тяжело. Нет такого, как на обычной прогулке… когда вниз всегда легче.

Рюкзак мешает, болят колени, спина, ноги в водянистых мозолях и заклеены несколькими слоями пластыря — сумасшедший хайкинг!

Легче всего идти по равнине, вдоль океана или через города… Во-первых, очень красиво, и это отвлекает от дискомфорта в теле, если он есть. А во-вторых, на равнинных участках дорога чаще всего асфальтирована, по ней удобно идти.

Гористую местность трудно пересекать не только из-за ландшафта, рассказывает Саша, но и из-за обрывистой пешеходной зоны. В отдельных местах она полностью отсутствует, идти нужно по обочине трассы, туда-сюда едут машины…

— Кажется, это был пятый или шестой день маршрута, я уже вроде бы втянулась в ритм, но чувствовала себя очень рассеянной. Пройти надо было 27 километров. И вот я иду через эти горы, по трассе и сильно после обеда понимаю, что забронировала альберге на другую дату. Открываю Booking.com — свободных мест в городе нет. Начинается дождь, мне идти еще 15 километров, что делать, не знаю. Именно в этот день я часто теряла дорогу, нервничала, все мозоли, усталость ощущались особенно сильно.

Через пару часов все решилось: место для ночлега удалось забронировать (скорее всего, кто-то отказался), а в городе Саша познакомилась с путешественницей из Германии — женщиной лет 60, которая стала для нее хорошим другом и неожиданным источником мудрости.

Что точно нужно взять с собой в пешее путешествие

Рюкзак был тяжелый, хотя Саша путешествовала не первый раз и примерно понимала, какие вещи точно нет смысла брать. Вот несколько советов относительно мастхэвов для такого похода:

Минимальный набор одежды (пару футболок, белье, рубашка, леггинсы или спортивные брюки, толстовка и куртка на случай, если будет прохладно).

Пара качественных непромокаемых кроссовок (если хорошие, легко выдержат маршрут, и сменка не понадобится).

Косметика — только уходовая (мыло или средство для умывания, SPF-крем).

Много пластырей (мозоли на маршруте неизбежны), ножницы, базовый набор лекарств (обезболивающее, антигистаминное, жаропонижающее, противорвотные и прочее — список лучше корректировать индивидуально).

Зарядки, портативные зарядки, телефон, наушники с шумоподавлением.

Классический дождевик плюс дождевик для рюкзака, можно также взять специальные дождевики для обуви.

Беруши.

А что не пригодилось, хотя в блогах советовали взять?

— Скандинавские палки для ходьбы! — смеется Саша. — Я купила их в спортивном магазине в Порту, но в итоге использовала один раз и не скажу, что палки как-то помогли на маршруте. Увозить с собой я их не хотела, подарила попутчику из Испании.

Брать с собой беруши изначально Саша не стала, потому что не представляла, что делить альберге ей придется со взрослыми пилигримами, которые «невыносимо храпели».

— Это самая важная вещь, если хотите высыпаться. Среди пилигримов очень много людей в возрасте, они рано ложатся спать и в одиннадцать-двенадцать вечера в общей комнате невозможно уснуть… Первые несколько дней я спала буквально 5—6 часов, потому что поздно ложилась из-за удаленной работы и вынуждена была вставать вместе с остальными (утром они поднимаются, шуршат, я сплю чутко и сразу же подскакиваю от такого). Когда поняла, что от недосыпа валюсь с ног, купила беруши — и в ту же ночь наконец-то отдохнула!..

Хотя проблем со здоровьем, за исключением мозолей, болей в спине и коленях, на маршруте у Саши не возникло, она все же советует перед путешествием оформить страховку. Паломнический путь физически сложный, и каждый организм отреагирует на такие нагрузки по-разному.

«Так не хотелось уходить, что я расплакалась»: про пейзажи, пожилых попутчиков и «Компостелу»

Маршрут пролегал не только через леса и горы, Саша также прошла много аутентичных деревень и городов. Например, индустриальный городок Падрон произвел смешанное впечатление из-за контраста между величественным собором и простыми современными зданиями. По словам Саши, это был самый странный город на пути, безумно страшный на окраине и удивительно красивый в центре, где сохранились исторические постройки.

— На португальской части пути я останавливалась в городе Анкара, и он настолько мне понравился, что идти дальше не хотелось, — вспоминает девушка. — В тот вечер я ужинала в ресторане на холме, передо мной открывался вид на город, горы вдалеке и океан… Мне было настолько хорошо, я ни о чем не думала, не чувствовала беспокойства, была морально и физически там. Было настолько приятно, так не хотелось уходить, что я расплакалась.

А что по поводу одиночества в путешествии? На самом деле, так или иначе общение будет, ведь на пути есть другие пилигримы.

— С кем-то перекидывалась парой слов, с кем-то получилось подружиться, и я очень рада, что встретила этих людей, — рассказывает Саша. — Например, однажды несколько часов проболтала с мужчиной из Будапешта, расспрашивала его про Венгрию, потому что очень люблю эту страну. Также познакомилась с пожилыми людьми из Нидерландов — двое друзей, им по 75 лет, весь маршрут преодолевали пешком. Удивительно мудрые люди, которые многое мне рассказали, в том числе о своем жизненном опыте. Я все думала: как в таком возрасте можно решиться сделать вот это? Очень легко, на самом деле, вопрос лишь в том, какой ты человек, как сильно интересуешься жизнью.

А в Испании попутчик однажды отдал мне свою куртку (там к ночи сильно холодает, а мы засиделись допоздна). Это был очень милый поступок. Мне кажется, это большой плюс таких поездок: много нового опыта и общения с людьми, которых в обычной жизни я бы никогда не встретила.

Помимо знакомств, Саше запомнился момент получения «Компостелы» — документа, подтверждающего прохождение маршрута.

— Я пришла в специальное отделение (оно сильно напоминало банк), взяла талон… Меня вызвали к тетеньке, которая внимательно изучала мой паспорт пилигрима. Спрашивала, когда был начат путь, точно ли я шла пешком, не филонила ли, — смеется девушка.

«Компостелу» выдали в золотистом тубусе, она напомнила нашей героине диплом университета. Есть ли у документа практическая ценность? Наверное, нет, считает Саша, но отмечает, что это хорошее напоминание о пережитом путешествии.

«В путешествии узнала о себе, что могу больше, чем представляла»

Самостоятельный пеший маршрут на дистанцию 260 километров, говорит Саша, поменял ее представление о собственных возможностях: умении адаптироваться, принимать разные обстоятельства, выдерживать нагрузки.

— В начале пути, когда еще собиралась в поездку, я переживала, что не справлюсь, что мне будет больно, тяжело, собьюсь с маршрута, не найду себе ночлег. А оказалось, что я отлично умею решать свои проблемы, умею не ныть, — размышляет Саша. — Нет смысла ныть в таких обстоятельствах. Да, тяжело пройти 25 километров в день, когда у тебя на ногах водяные мозоли, которые вот-вот лопнут, тяжелый рюкзак, болят колени, плечи, голова, живот — все на свете. Ты не ела, не спала толком, а вечером еще нужно закрыть рабочие задачи, чтобы завтра снова идти и идти… Я не ныла, воспринимала это как часть своего выбора. Такая стойкость удивила меня, потому что я до последнего сомневалась, что справлюсь с маршрутом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com