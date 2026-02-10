10.02.2026, 10:00
Япония присоединилась к программе НАТО по поддержке Украины

  • 10.02.2026, 10:00
Стали известны подробности.

Япония решила присоединиться к программе НАТО по закупке для Украины американского оружия и снаряжения, сообщили источники телерадиокомпании NHK в Североатлантическом альянсе. По их словам, Токио в рамках инициативы будет закупать нелетальное оборудование и снаряжение, в том числе радиолокационные системы и бронежилеты. Собеседники NHK отметили, что о своем решении японские власти проинформировали несколько членов НАТО и Украину. В скором времени должно последовать официальное объявление.

Один из представителей Североатлантического альянса отметил, что даже нелетальное оборудование является чрезвычайно важным для Украины, а само участие Японии в программе — это «значительный шаг вперед». Речь идет об инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), запущенной США и НАТО после того, как американский президент Дональд Трамп сократил помощь Киеву. Она позволяет осуществлять поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства за счет европейских стран, входящих в Североатлантический альянс. Также к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия. Страны–партнеры финансируют закупки согласно приоритетному списку потребностей Киева, координируя взносы через специальный фонд НАТО. В частности, через этот механизм Украина получает зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В конце прошлого года Япония перечислила Киеву 8,8 млрд японских иен (около 47,7 млн евро) в рамках Программы экстренного восстановления и согласовала запуск следующего этапа грантовой помощи. Также в январе японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделило 4 млрд иен (более $25 млн) на разминирование территории и медицинскую помощь жителям Украины. До этого Токио предоставил Киеву финансовую помощь в размере $12,1 млрд, которая пошла в том числе на покрытие дефицита госбюджета и восстановление ущерба от военных действий. Украинские власти неоднократно благодарили Японию за финансовую и гуманитарную поддержку, а также за введение санкций против России.

