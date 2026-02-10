Пророссийским монахиням из Минска запретили собирать деньги в Швейцарии 12 10.02.2026, 10:13

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске

Бдительность проявил прихожанин костела Святой Троицы в Берне.

Монахини белорусского православного Свято-Елисаветинского монастыря из Минска продолжают ездить по Европе и собирать деньги, хотя и активно поддерживают войну России против Украины. Сейчас их заметили в швейцарском Берне, пишет издание Blick.

На этот раз минские монахини собирали деньги в костеле Святой Троицы в Берне. Они стояли у входа, продавая свечи, книги, чашки, матрешки и многое другое. Официально им деньги нужны на поддержание сирот, но в этом усомнился прихожанин Даниэль Гензелер, который является преподавателем русского языка и специалистом по вопросам Восточной Европы.

Идя на воскресную мессу, Гензелер был ошеломлен, увидев монахинь, о которых читал, что они поддерживают российскую войну. Он написал письмо в приход, в приходскую газету Берна и в Базельскую епархию, требуя «самым решительным образом» закрытия православного киоска.

Ксендз Марье Гюбшер отметил, что «получил множество письменных заверений, что пожертвования будут использованы исключительно на их благотворительную деятельность». Он сообщил, что не знал о предполагаемых связях монахинь с Кремлем. Теперь же, чтобы «избежать каких-либо неприятных ассоциаций в будущем», церковь запретит присутствие монахинь на своей территории.

Напомним, что минские монахини из Свято-Елисаветинского монастыря собирают деньги на Западе через свои благотворительные концерты и проданное при церквях. Часть денег попадает на восток Украины к российским вооруженным силам в качестве лекарств и даже автомобилей со знаком Z.

