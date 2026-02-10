Странный предмет в руках работников минского метро удивил белорусов

  • 10.02.2026, 10:28
Фото: Минский метрополитен

Что это и зачем он им нужен?

В Минском метрополитене рассказали, что такое ручной диск, с которым каждый пассажир хоть раз видел работников, и зачем он нужен, пишет «Зеркало».

«Дежурный по станции (дежурный по приему и отправлению поездов, дежурный по посту централизации) имеют специальный ручной диск, который используется для управления движением поездов. Это диск красного цвета, а на обратной стороне — белого цвета с черным кругом в центре. Дежурный жестами и диском показывает сигналы машинисту. Например: «Поезд готов к отправлению», «Закрыть двери», «Открыть двери», «Проследовать станцию без остановки», — рассказали в метрополитене.

Там пояснили, что сигналы, которые подаются дежурным, имеют четкое значение и обязательны для исполнения машинистом. Умение правильно и своевременно подавать эти сигналы помогает обеспечивать бесперебойное и безопасное движение электропоездов.

