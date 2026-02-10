Reuters: Москва выдвинула новые условия мира

Reuters: Москва выдвинула новые условия мира12
- 10.02.2026, 10:34
Требования Кремля озвучил заместитель Лаврова.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать «гарантии безопасности для России», а не ограничиваться только интересами украинской стороны.
По словам российского дипломата, без этого условия мирное урегулирование «невозможно», пишет Reuters.
«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, безусловно, являются интересы безопасности России», — сказал Грушко изданию российскому пропагандистскому изданию Известия.
«Если внимательно присмотреться к заявлениям лидеров Европейского союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно», - добавил он.
Чего хочет Кремль
Грушко также перечислил элементы того, что может содержаться в таких гарантиях.В их число вошли требования, давно выдвигаемые Москвой, в том числе запрет на членство Украины в НАТО, отказ от любого размещения в Украине войск стран Альянса в рамках урегулирования конфликта и прекращение того, что он назвал использованием украинской территории для создания «угроз» России.