Reuters: Москва выдвинула новые условия мира 12 10.02.2026, 10:34

15,418

Фото: Bloomberg

Требования Кремля озвучил заместитель Лаврова.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать «гарантии безопасности для России», а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

По словам российского дипломата, без этого условия мирное урегулирование «невозможно», пишет Reuters.

«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, безусловно, являются интересы безопасности России», — сказал Грушко изданию российскому пропагандистскому изданию Известия.

«Если внимательно присмотреться к заявлениям лидеров Европейского союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно», - добавил он.

Чего хочет Кремль

Грушко также перечислил элементы того, что может содержаться в таких гарантиях.В их число вошли требования, давно выдвигаемые Москвой, в том числе запрет на членство Украины в НАТО, отказ от любого размещения в Украине войск стран Альянса в рамках урегулирования конфликта и прекращение того, что он назвал использованием украинской территории для создания «угроз» России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com