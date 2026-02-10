18 мая 2026, понедельник, 12:41
Украинский народ получил престижную премию Эвальда фон Кляйста

  • 10.02.2026, 11:03
За вклад в мир и международное сотрудничество.

В 2026 году престижная премия имени Эвальда фон Кляйста за вклад в мир и международное сотрудничество присуждена украинскому народу.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Теперь это уже официально: премия имени Эвальда фон Кляйста будет присуждена украинскому народу», - говорится в сообщении.

По данным агентства dpa, награду примет президент Украины Владимир Зеленский на небольшой церемонии вечером в субботу, 14 февраля.

«Более десяти лет украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство - сначала в Крыму и на Донбассе после вторжения России в 2014 году, а затем по всей стране после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Однако, несмотря на огромные трудности, которые они переживают, жестокость, с которой они сталкиваются, и жертвы, которые они продолжают приносить, решимость украинского народа защищать свободу своей страны - и, собственно, всей Европы - остается несокрушимой», - заявил Ишингер.

Мюнхенская конференция по безопасности

62-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля. Как заявили организаторы, свое участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств со всего мира.

С 2009 года конференция присуждает премию Эвальда фон Кляйста ведущим деятелям в сфере политики безопасности, которые внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. В прошлом году лауреатом премии стала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая была отмечена за сплочение поддержки Украины, напоминает dpa. Лауреатами этой премии в прошлые годы также были генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), ООН и ОБСЕ.

