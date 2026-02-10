Система поддержки матерей в Беларуси — это ловушка бедности 9 Анастасия Гурина

10.02.2026, 11:07

Почему белоруски отказываются рожать.

В Беларуси самый длинный в мире отпуск по уходу за ребенком – три года. В официальной риторике этот факт часто подается как крайне привлекательное условие для заведения детей в нашей стране. Но на практике это создает риски для женщины.

В европейских странах, например, отпуск действительно намного короче. Однако в пропаганде умалчивается то обстоятельство, что во всех социально-ориентированных странах Европы семьи вплоть до совершеннолетия детей получают другой вид денежной помощи – пособия на детей. Они выплачиваются в Польше, Германии, Франции и других государствах.

Самая расширенная поддержка семей с детьми практикуется в странах Северной Европы. Например, в Швеции оплачиваемый государством отпуск по уходу за ребенком длится почти полтора года (480 дней). И в дополнение к нему ребенок с первого месяца жизни получает пособие – выплачивается оно всем детям до достижения возраста 16 лет.

В Норвегии отпуск по уходу за ребенком длится чуть более года (49-59 недель), в дополнение все дети до 18 лет получают ежемесячное пособие. В Исландии родители находятся в отпуске 1 год, ежеквартальные пособия дети получают до 18 лет.

Как в Швеции, так и в Норвегии и Исландии медицинская помощь детям до их совершеннолетия бесплатна. Также государство компенсирует родителям платные услуги по уходу за ребенком.

Ловушка

В Беларуси же, в отличие от стран Северной Европы, пособия на детей старше трех лет отсутствуют (за исключением отдельных уязвимых категорий). Сравнительно большие суммы выплат матерям в декретном отпуске призваны стимулировать женщин рожать больше детей. Одновременно они маскируют проблемы, которые ждут матерей в более отдаленной перспективе.

По исполнении младшему ребенку трех лет родители перестают получать какую-либо поддержку от государства. И это создает существенные риски для женщин. Во-первых, очень долгий декретный отпуск выключает женщину с рынка труда. Она выходит на работу, отстав в своем опыте и квалификации, и часто не может претендовать на высокую зарплату.

Во-вторых, велик риск, что женщина останется без поддержки отца ребенка. По данным Белстата, в 2024 году на 10 заключенных браков приходилось 7,5 разводов. При этом, видимо, проблема невыплаты по алиментам в нашей стране стоит остро. Недавно Министерство юстиции отчитались, что судебным исполнителям за 2025 год удалось взыскать с должников по алиментам 390 млн рублей. Сколько взыскать не удалось, и сколько всего должников, к сожалению, не говорится.

Здесь стоит упомянуть, что в Швеции и других странах Северной Европы, если один из родителей оставляет семью и не платит алименты, второму родителю недополученную сумму компенсирует государство. Такие же выплаты получают родители-одиночки.

Путь к бедности

В Беларуси при реализации описанных выше рисков женщина с детьми оказывается в сложном положении без какой-либо финансовой помощи со стороны. Неудивительно, что в нашей стране семьи с детьми попадают за черту бедности чаще любых других категорий населения. Согласно официальной статистике, среди домохозяйств без детей младше 18 лет практически не встречается крайней бедности, то есть доходов ниже бюджета прожиточного минимума (лишь в 1,1% случаев). Тогда как среди семей с детьми бедных 5,3%. А если детей три и более, то 18% таких семей оказываются за чертой бедности.

Этой проблемы удалось бы избежать, или, по крайней мере, ее смягчить, если бы в Беларуси помощь на ребенка приходила в течение всего периода детства, а не только три года.

Последствия

В 2024 году в Беларуси родилось исторически минимальное число детей – всего 58,9 тысяч. Это в два раза меньше, чем было в 2016 году. На одну женщину в нашей стране приходится 1,08 рожденных детей. В странах Северной Европы этот показатель заметно выше: 1,59 – в Исландии, 1,5 – в Дании и 1,45 – в Швеции.

Анастасия Гурина, «Белорусы и рынок»

