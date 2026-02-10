У берегов Крыма утром произошло землетрясение 3 10.02.2026, 11:14

Утром 10 февраля вблизи Крымского полуострова зафиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения залегал в море неподалеку от Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля (ГЦСК).

Землетрясение произошло 10 февраля в 06:45 по киевскому времени. Магнитуда составила 3,6 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Керчь на глубине 14 км. Несмотря на то, что колебание земной коры произошло в непосредственной близости к побережью, угрозы для населения или инфраструктуры событие не несет.

По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,6 обычно не ощущаются людьми на поверхности и регистрируются исключительно с помощью высокочувствительных приборов.

Отметим, это второе землетрясение, которое произошло сегодня в Черном море. В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ вблизи города Новороссийск было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщается, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а глубина залегания толчков составляла около 10 километров.

