В Минске мужчина нашел 72 тысяч рублей возле подвала

- 10.02.2026, 11:17
В милиции Минска рассказали, как 57-летний житель Осиповичей нашел возле подвала в столице 72,2 тыс. рублей. Такую крупную сумму денег туда принес школьник.
Во Фрунзенское РУВД столицы обратилась семья 12-летнего мальчика: он вынес из дома родительские деньги, которые собирали на квартиру. Семиклассник попался на удочку телефонных мошенников.
Они убедили его, что не могут дозвониться до родителей, и попросили школьника назвать код из СМС. После в ход пошли запугивания – так мальчик и вынес на улицу $22 тыс. (63,2 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 10 февраля) и 9 тыс. BYN. Ребенок положил деньги в пакет и оставил на снегу у входа в подвал.
Жителя Осиповичей тоже обманули аферисты. Ему они внушили, что некие преступники оформили на имя мужчины кредиты – и житель райцентра взял три зеркальных займа на 40 тыс. рублей.
По словам правоохранителей, сотрудники банка неоднократно предупреждали мужчину о мошенничестве, но тот сказал, что ему нужны деньги для строительства.
Став курьером мошенников, житель Осиповичей приехал в Минск и забрал деньги у трех минчан, в том числе те возле подвала. Все наличные передал другому курьеру аферистов, рассказали в столичной милиции.
Правоохранители возбудили уголовные дела.