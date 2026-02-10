Reuters: Обходные пути для кремлевской нефти закрываются 1 10.02.2026, 11:18

ЕС впервые готовит санкции против портов третьих стран.

Европейский Союз (ЕС) впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран (Грузии и Индонезии) чтобы перекрыть пути экспорта российской нефти. 20-й пакет санкций также предусматривает жесткие ограничения на импорт металлов, финансовые операции и борьбу с обходом санкций через другие государства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа, представленного странам-членам ЕС. Брюссель предложил распространить ограничения не только на российские компании и банки, но и на порты третьих стран, которые вовлечены в обработку российской нефти.

Речь идет о порту Кулеви в Грузии и порту Каримун в Индонезии. Согласно документу, порты Кулеви и Каримун планируют внести в санкционный перечень. В случае принятия решения европейским компаниям и частным лицам будет полностью запрещено осуществлять любые операции с этими портами. Это будет касаться финансовых расчетов, логистических услуг, страхования, технического обслуживания и других форм сотрудничества.

Новый санкционный пакет был совместно подготовлен дипломатической службой ЕС, Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией и представлен государствам-членам в понедельник. Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что этот пакет означает принципиальный сдвиг в подходе к ограничениям против российской нефти. Вместо действующего механизма ценового потолка стран «Большой семерки» ЕС предлагает перейти к полному запрету морских услуг для транспортировки российской сырой нефти.

Кроме санкций против портов, 20-й пакет предусматривает расширение перечня запрещенных к импорту товаров из России. Евросоюз предлагает заблокировать поставки никелевых слитков, железных руд и концентратов, нерафинированной и обработанной меди, а также различного металлолома, включая алюминий.

Также под запрет могут попасть импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий. Цель этих шагов – сократить доходы России от экспорта сырья и ограничить доступ к европейскому рынку для ключевых отраслей российской промышленности.

Впервые в рамках санкций ЕС планирует применить специальный инструмент противодействия обхода ограничений в отношении третьей страны. В частности, предлагается запретить экспорт металлорежущих станков и коммуникационного оборудования (модемов, маршрутизаторов и другой техники для передачи голоса, изображений и данных) в Кыргызстан, который, по оценке Брюсселя, используется как транзитное звено для поставки товаров в Россию.

Отдельный блок 20-го пакета касается финансовых учреждений. ЕС предлагает наложить санкции на два киргизских банка – «Керемет» и ОАО «Столичный банк Центральной Азии», которые, по данным Евросоюза, предоставляют услуги по криптоактивам для России. Также под ограничения могут попасть банки в Лаосе и Таджикистане. В случае принятия решения этим учреждениям будет запрещено осуществлять любые операции с физическими и юридическими лицами из ЕС.

Европейская служба внешних действий также предложила расширить санкционный список за счет 30 физических лиц и 64 компаний. Среди них – «Башнефть», дочерняя компания нефтяного гиганта «Роснефть», а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Туапсинский и Сызранский НПЗ, которые контролируются «Роснефтью».

