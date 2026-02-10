Роботы занялись кунг-фу вместе с шаолиньскими монахами

Роботы занялись кунг-фу вместе с шаолиньскими монахами7
- 10.02.2026, 11:25
В буддийский монастырь Шаолинь в наше время съезжаются не только люди. Роботы теперь тоже хотят духовно обогатиться и изучить основы боевых искусств. На днях в сети распространилось видео и фото, на которых видно, как китайские роботы-гуманоиды отрабатывают приемы кунг-фу в окружении послушников, пишет «Нож».
Роботы Agibot двигались синхронно с монахами. Они точно и быстро имитировали все позы, выполняли упражнения и практически не допускали ошибок.
Движения роботов неспроста были отточены до предела. Все дело в том, что Agibot оснащены искусственным интеллектом (модель Go-1). По данным китайских робототехников, «мозг» гуманоида позволяет ему выполнять простые задачи без предварительного обучения.
«Представление» взбудоражило многих зрителей. Кто-то из пользователей соцсетей писал, что восхищается достижениями в области робототехники, кто-то выразил опасения. Последние признавались, что боятся последствий технологического прогресса.
Один из позитивно настроенных комментаторов написал: «Я думаю, что движения шаолиньского кунг-фу и так очень сложны, но эти роботы могут их имитировать. Это просто невероятно».