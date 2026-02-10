В Румынии 1500 мэрий объявили предупредительную забастовку

В Румынии 1500 мэрий объявили предупредительную забастовку1
- 10.02.2026, 11:29
Более 1500 мэрий в Румынии объявили предупредительную забастовку в связи с запланированными правительством реформами публичной администрации.
Об этом сообщает News.ro.
Предупредительную забастовку объявили на вторник в 1582 местных советах с 10 до 12 часов. Тогда же должен состояться съезд представителей органов местного самоуправления, где выступит со своими аргументами премьер Илие Боложан.
В понедельник премьер сказал, что если органам местного самоуправления не удастся наладить работу с меньшим персоналом и меньшими расходами, вероятно, встанет вопрос об административно-территориальной организации.
«Мы больше не можем передавать большие суммы местным органам власти. Румыны должны знать, какова ситуация: в Европе все доходы, которые собирают городские власти – местные налоги, налоги на недвижимость – обычно покрывают все их расходы; в Румынии весь местный доход покрывает лишь четверть расходов. Поэтому это большая проблема. Мы являемся страной с наибольшими расходами из госбюджета на местные нужды», – объясняет Боложан.