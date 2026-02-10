Лукашенко продолжает поднимать военных в обход Генштаба 12 10.02.2026, 11:37

8,514

Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.

Сегодня сразу несколько воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований приведены в готовность в рамках проверки, которая проводится по распоряжению Лукашенко. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени.

Отметим, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com