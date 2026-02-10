18 мая 2026, понедельник, 12:43
Лукашенко продолжает поднимать военных в обход Генштаба

12
  • 10.02.2026, 11:37
  • 8,514
Лукашенко продолжает поднимать военных в обход Генштаба

Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.

Сегодня сразу несколько воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований приведены в готовность в рамках проверки, которая проводится по распоряжению Лукашенко. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени.

Отметим, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.

