Лукашенко продолжает поднимать военных в обход Генштаба

Лукашенко продолжает поднимать военных в обход Генштаба12
- 10.02.2026, 11:37
Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.
Сегодня сразу несколько воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований приведены в готовность в рамках проверки, которая проводится по распоряжению Лукашенко. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
По его словам, будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени.
Отметим, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.