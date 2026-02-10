18 мая 2026, понедельник, 12:44
Россияне зашли в газовую трубу для продвижения в Сумской области, но их ждал «сюрприз»

  • 10.02.2026, 22:02
Оккупанты попали в засаду.

Россияне пытались продвинуться на территорию Сумской области, но попали в засаду, сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

По данным корпуса в Telegram, это произошло в районе населенного пункта Яблоновка. Штурмовая группа противника численностью 22 пехотинца попала в заранее подготовленную засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады, которые имели разведданные о перемещении оккупантов.

«Десантники получили данные разведки и ждали «трубочистов» во всеоружии», - рассказали военные. В ДШВ отметили, что российская группа была уничтожена с применением различных видов вооружения, в частности артиллерии, FPV-дронов и беспилотников-бомбардировщиков.

«Готовились-собирались – на пороге вср...лись. Так выглядит ход и финал очередной попытки 22-х оккупантов пролезть на территорию Сумщины через «любимую» ими трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Результат? Назад едва смог заползти только один», – подчеркнули в бригаде.

При этом количество погибших и раненых среди российских военных не уточняется. Также отсутствует информация о том, удалось ли кому-то из штурмовиков отступить или попасть в плен. «Мы в очередной раз убедили оккупантов, что их командование не считает подчиненных людьми, бросая их на разрыв без угрызений совести», - отмечают в ВСУ.

