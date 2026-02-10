18 мая 2026, понедельник, 12:44
Белоруска родила троих детей, но через ДНК-тест доказывала, что они ее

  • 10.02.2026, 11:51
Запутанная история.

Белоруске пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать, что дети, которых она родила, действительно, ее. Подробности запутанной истории рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет БелТА.

В непростую ситуацию попала жительница Брестской области, которая, когда-то влюбившись, переехала с мужем-афганцем к нему на родину. В Афганистане у супругов родилось трое детей. Однако по местным законам в документах несовершеннолетних был указан только отец.

Из-за беспокойств в стране семья решила вернуться в Беларусь. И уже дома возникла проблема с документами. Белоруске пришлось через генетический тест доказывать свое материнство, чтобы ее дети получили права граждан Беларуси.

