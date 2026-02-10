Куба впервые за десятилетие не получает нефть ни от одного поставщика 6 10.02.2026, 11:58

Решение Мексики стало новым ударом для Гаваны.

Островная страна в Карибском море, Куба, впервые за десять лет провела месяц без импорта нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение Мексики прекратить все поставки нефти на Кубу стало новым ударом для страны, которая страдает от нехватки топлива.

Мексика стала главным поставщиком нефти для Гаваны после того, как в прошлом месяце президент США Дональд Трамп приказал арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро и прекратил поставки топлива из страны, которая была самым преданным союзником коммунистического острова.

По расчетам Bloomberg, ежемесячные поставки сырой нефти из Мексики помогали Кубе производить достаточное количество бензина, чтобы удовлетворить спрос примерно на месяц.

По данным из судоходных отчетов и компании Kpler Ltd, в январе импорт нефти на остров впервые с 2015 года достиг нулевого уровня.

Объемы поставок находились под угрозой с декабря, когда США начали морскую блокаду с целью преследования «теневых флотов», транспортирующих нефть, на которую наложены санкции, из таких стран, как Венесуэла и Россия.

Трамп стремится подорвать коммунистическое правительство Кубы после свержения социалистического лидера Венесуэлы, а давление на поставки топлива давит на кубинскую экономику.

Многочасовые очереди на заправках по всей Гаване становятся все хуже. Страна сталкивается с дефицитом всего, от газа для приготовления пищи до воды и электроэнергии.

Дефицит авиационного топлива заставил Гавану сообщить авиакомпаниям, что они не смогут заправляться на острове в течение следующего месяца. По меньшей мере два крупных пляжных курорта должны были закрыться из-за дефицита бензина.

Куба сама по себе является объектом санкций США с 1960-х годов, но мексиканская нефть, поставляемая на Кубу под видом гуманитарной помощи, позволяла ей функционировать.

По данным Kpler, в прошлом году почти 80% потребностей острова в импортируемой нефти удовлетворяли Мексика и Венесуэла.

Трудно оценить, на сколько хватит запасов моторного топлива, поскольку Куба не разглашает эту информацию.

В редком комментарии, сделанном в 2024 году, правительственный чиновник заявил, что спрос на бензин на острове с населением около 10 миллионов человек составляет примерно 8200 баррелей в день и удовлетворяется лишь частично из-за санкций и блокады.

