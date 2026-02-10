В Беларуси снова запретили популярную «незамерзайку»1
- 10.02.2026, 12:04
Она — российского производства.
Стеклоомывающую жидкость российского производителя запретили ввозить и продавать на территории Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Такое решение было принято из-за несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола.
В ближайшее время водители не увидят на прилавках «незамерзайку» SIBIRIA-30° производства российского ООО «ФОРТУНА».
Постановление эпидемиологов вступило в силу 9 февраля 2026 года.
К слову, в Беларуси эту стеклоомывающую жидкость месяцем ранее запрещал Госстандарт, по информации БелТА.
«Изготовитель умышленно указал отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметили тогда в ведомстве.
Жидкость начинала кристаллизоваться при −13±1,2 °С, что не позволяет применять ее при температуре окружающей среды −30 °С, как указано изготовителем в маркировке.