18 мая 2026, понедельник, 12:44
В Беларуси снова запретили популярную «незамерзайку»

  • 10.02.2026, 12:04
Она — российского производства.

Стеклоомывающую жидкость российского производителя запретили ввозить и продавать на территории Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Такое решение было принято из-за несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола.

В ближайшее время водители не увидят на прилавках «незамерзайку» SIBIRIA-30° производства российского ООО «ФОРТУНА».

Постановление эпидемиологов вступило в силу 9 февраля 2026 года.

К слову, в Беларуси эту стеклоомывающую жидкость месяцем ранее запрещал Госстандарт, по информации БелТА.

«Изготовитель умышленно указал отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметили тогда в ведомстве.

Жидкость начинала кристаллизоваться при −13±1,2 °С, что не позволяет применять ее при температуре окружающей среды −30 °С, как указано изготовителем в маркировке.

