Россия опустилась до уровня Чада и Зимбабве 2 10.02.2026, 12:10

3,074

Изображение: DW.com

В мировом рейтинге коррупции.

Россия продолжила падать в мировом рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная неправительственная организация Transparency International. По итогам 2025 года страна потеряла еще три позиции и оказалась на 157-м месте из 182 возможных. При этом результат России по национальному коррупционному индексу остался на уровне прошлого года — 22 балла из 100. Однако это самый низкий показатель страны за все время исследований.

Россия расположилась в рейтинге 2025 года на одной строчке с Чадом, Зимбабве и Гондурасом (они также набрали 22 балла). Ситуация с восприятием коррупции в России, по данным Transparency International, оказалась хуже, чем в Иране (153-е место), Ираке (136-е), Узбекистане (124-е), Анголе (120-е) и Кубе (84-е). Из государств бывшего СССР показатели ниже получили лишь Таджикистан (166-е место) и Туркменистан (167-е). При этом лучший результат в рейтинге Transparency Россия продемонстрировала в 2020 году — 30 баллов и 129-е место. С тех пор страна потеряла 28 позиций.

В России коррупция остается устойчивой проблемой на фоне закрытости власти, давления на независимые институты и отсутствия реального контроля, отмечает директор Transparency International — Россия Алена Вандышева. По ее словам, это напрямую отражается на качестве медицинской помощи, работе судов, экологической ситуации и защите прав граждан.

Индекс восприятия коррупции — это не прямое измерение ее уровня, а оценка того, насколько коррумпированным воспринимается государственный сектор в разных странах. Для составления индекса используются данные Всемирного банка, Всемирного экономического форума, а также десяти консалтинговых компаний и аналитических центров.

В лидерах рейтинга в 2025 году находятся Дания (89 баллов), Финляндия (88) и Сингапур (84), а в аутсайдерах — Южный Судан (9 баллов), Сомали (9) и Венесуэла (10). Среднемировой показатель составил 42 балла — это самый низкий уровень более чем за десять лет, отметили в Transparency. Более двух третей стран мира набрали менее 50 баллов. В свою очередь число стран, получивших более 80 баллов, за десять лет сократилось с 12 до 5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com