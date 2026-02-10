ЖКХ угрожает минчанам
- 10.02.2026, 12:16
Коммунальщики Минска назвали дни, когда проводятся рейды по не почищенным авто.
Подробности сообщили агентству «Минск-Новости» в ЖКХ Заводского района. Сотрудниками ЖЭУ района проводится постоянная работа, связанная с выявлением и привлечением к ответственности владельцев автомобилей за нарушение пункта 10 Правил благоустройства и содержания, которые были утверждены решением Минского городского Совета депутатов №252 от 16 ноября 2016 года.
В частности, в 10 пункте Правил сказано, что минчанам, паркующим транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части, дорогах, проездах, необходимо осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра от транспортного средства.
Вместе с тем, согласно со статьей 22.10 Кодекса об административных правонарушениях была установлена ответственность за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. К виновным могут быть применены и штрафы.