18 мая 2026, понедельник, 12:44
  • 10.02.2026, 12:24
Умер известный адвокат Генрих Падва
Он защищал Высоцкого, Сахарова, Галкина и Ходорковского.

На 95-м году жизни умер адвокат Генрих Падва. Об этом в понедельник поздно вечером сообщил в соцсетях юрист Максим Пашков.

РБК отмечает, что информацию о смерти Падвы изданию подтвердили в Федеральной палате адвокатов.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза адвокатов.

Среди клиентов Падвы за десятилетия работы были крупные предприниматели, общественные деятели, различные компании, СМИ. Он был, в частности, адвокатом подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников (в деле о судьбе архива писателя), барда и актера Владимира Высоцкого, семьи академика Андрея Сахарова. Среди тех, чьи интересы защищал Падва, были также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), издания «Коммерсант» и «Известия».

В 2017 году Генрих Падва защищал бизнесмена Алишера Усманова в деле против Алексея Навального. В результате суд обязал удалить из YouTube расследование «Он вам не Димон».

Падва был среди адвокатов, жалоба которых в 1999 году привела к введению в России решением Конституционного суда моратория на смертную казнь.

