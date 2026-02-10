Умер известный адвокат Генрих Падва 1 10.02.2026, 12:24

8,392

Генрих Падва

Он защищал Высоцкого, Сахарова, Галкина и Ходорковского.

На 95-м году жизни умер адвокат Генрих Падва. Об этом в понедельник поздно вечером сообщил в соцсетях юрист Максим Пашков.

РБК отмечает, что информацию о смерти Падвы изданию подтвердили в Федеральной палате адвокатов.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза адвокатов.

Среди клиентов Падвы за десятилетия работы были крупные предприниматели, общественные деятели, различные компании, СМИ. Он был, в частности, адвокатом подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников (в деле о судьбе архива писателя), барда и актера Владимира Высоцкого, семьи академика Андрея Сахарова. Среди тех, чьи интересы защищал Падва, были также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), издания «Коммерсант» и «Известия».

В 2017 году Генрих Падва защищал бизнесмена Алишера Усманова в деле против Алексея Навального. В результате суд обязал удалить из YouTube расследование «Он вам не Димон».

Падва был среди адвокатов, жалоба которых в 1999 году привела к введению в России решением Конституционного суда моратория на смертную казнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com