закрыть
18 мая 2026, понедельник, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Потери россиян пошли вверх: Сырский назвал причину

  • 10.02.2026, 12:33
  • 7,286
Потери россиян пошли вверх: Сырский назвал причину
Александр Сырский

ВСУ провели первый этап успешной реформы.

Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины стало одним из факторов роста потерь российских войск. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Продолжается второй этап реформы

По его словам, сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управления командовали собственными подразделениями.

Также осуществляется наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил.

В отдельных корпусах батальоны беспилотных систем переформировываются в полки, а в составе корпусов завершено формирование артиллерийских бригад.

Усиление технологической составляющей

Реформа также предусматривает усиление технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав и сократить потери.

Улучшение управляемости войсками

В рамках формирования корпусов уже перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему, по словам Сырского, разгрузил систему управления и значительно улучшил управляемость войсками, что повышает эффективность планирования и выполнения боевых задач.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров