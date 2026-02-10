Потери россиян пошли вверх: Сырский назвал причину 10.02.2026, 12:33

7,286

Александр Сырский

ВСУ провели первый этап успешной реформы.

Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины стало одним из факторов роста потерь российских войск. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Продолжается второй этап реформы

По его словам, сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управления командовали собственными подразделениями.

Также осуществляется наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил.

В отдельных корпусах батальоны беспилотных систем переформировываются в полки, а в составе корпусов завершено формирование артиллерийских бригад.

Усиление технологической составляющей

Реформа также предусматривает усиление технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав и сократить потери.

Улучшение управляемости войсками

В рамках формирования корпусов уже перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему, по словам Сырского, разгрузил систему управления и значительно улучшил управляемость войсками, что повышает эффективность планирования и выполнения боевых задач.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com