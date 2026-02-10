Потери россиян пошли вверх: Сырский назвал причину
- 10.02.2026, 12:33
ВСУ провели первый этап успешной реформы.
Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины стало одним из факторов роста потерь российских войск. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Продолжается второй этап реформы
По его словам, сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управления командовали собственными подразделениями.
Также осуществляется наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил.
В отдельных корпусах батальоны беспилотных систем переформировываются в полки, а в составе корпусов завершено формирование артиллерийских бригад.
Усиление технологической составляющей
Реформа также предусматривает усиление технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав и сократить потери.
Улучшение управляемости войсками
В рамках формирования корпусов уже перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему, по словам Сырского, разгрузил систему управления и значительно улучшил управляемость войсками, что повышает эффективность планирования и выполнения боевых задач.