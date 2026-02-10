«Этого крайне боится Кремль» 10.02.2026, 12:41

Олег Жданов

«Черный лебедь» для РФ прилетит не один.

Офицер ВСУ и военный эксперт Олег Жданов напомнил свой ранее озвученный прогноз, что развал России начнется с Чечни и это может произойти раньше, чем кажется.

Поводом так думать офицер ВСУ считает проблемы со здоровьем Рамзана Кадырова и тяжелое состояние его сына Адама. Свое видение ситуации военный эксперт озвучил на канале YouTube.

«Появился медицинский инсайд по состоянию сына Рамзана Кадырова Адама. Помните, да, что он попал в ДТП очень серьезное? Его увезли в Москву. Сейчас он находится в закрытом боксе, изолированном боксе реанимации. Он перенес уже несколько операций. Его тщательно охраняют, но врачи говорят, что карьера «золотого мальчика» закончилась, и путь в большую политику, скорее всего, ему заказан. Говорят, что очень сильно пострадало лицо и еще не факт, что он вернется к полноценной жизни. Его пытаются восстановить, но никакого появления его на публичных мероприятиях ждать не стоит. Так что политическая карьера его закончилась не начавшись», - проинформировал своих зрителей офицер ВСУ.

После этого Жданов заявил: «Что дальше будет с Чечней, сказать очень трудно. Сам Рамзан Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии. У него проблемы с почками. Я так понимаю, что ищут донора. Если найдут, то, может быть, его как-то «подремонтируют». Если не найдут, то, сколько он еще протянет на аппарате искусственной почки, не понятно. Дальше пойдет резня за «трон» чеченский. Вот такая история. Этого крайне боится Кремль. Это, кстати, может стать одним из тех «черных лебедей», которые смогут нам помочь в плане развала Российской Федерации и ее максимального ослабления. Ждем и уповаем на это. «Черный лебедь» никуда не денется. Все равно он «прилетит». Может быть, даже не один».

