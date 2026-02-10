18 мая 2026, понедельник, 14:38
В Минске загорелся крупный бизнес-центр

  10.02.2026, 12:46
Эвакуировали 73 человека.

В Минске утром 10 февраля загорелся один из корпусов бизнес-центра «ОфисИнвест» на улице Тимирязева. Из здания эвакуировали 73 человека. По информации МЧС, пострадавших нет.

Спасатели провели разведку на третьем этаже семиэтажного делового центра — обнаружили загоревшийся подвесной потолок и имущество на площади 4 кв. м.

Пожар потушили. Кроме поврежденного потолка и имущества, в здании закопчен кабинет.

