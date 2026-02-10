В Минске загорелся крупный бизнес-центр

В Минске загорелся крупный бизнес-центр1
- 10.02.2026, 12:46
В Минске утром 10 февраля загорелся один из корпусов бизнес-центра «ОфисИнвест» на улице Тимирязева. Из здания эвакуировали 73 человека. По информации МЧС, пострадавших нет.
Спасатели провели разведку на третьем этаже семиэтажного делового центра — обнаружили загоревшийся подвесной потолок и имущество на площади 4 кв. м.
Пожар потушили. Кроме поврежденного потолка и имущества, в здании закопчен кабинет.