В России второй день продолжаются сбои в работе Telegram 3 10.02.2026, 13:15

В России второй день подряд фиксируются перебои в работе Telegram. На проблемы жалуются пользователи из многих регионов страны, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф». С начала суток на «Сбой.рф» поступило 967 жалоб на работу мессенджера, Downdetector зафиксировал более 8000 жалоб за сутки. Рост сообщений о сбоях начался около 4:35 мск и резко ускорился примерно к 7:30. Массовые жалобы фиксировались и 9 февраля. Тогда резкий рост сообщений о сбоях пришелся на период с полудня, а к вечеру общее число жалоб превысило 6000.

Сообщения о неполадках 10 февраля поступали из Москвы, регионов Сибири и Дальнего Востока: Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Согласно статистике, более половины пользователей жалуются на общий сбой в работе сервиса (около 53%). Еще около 18% сообщают о проблемах с мобильным приложением и уведомлениями. В комментариях пользователи чаще всего указывают на трудности с загрузкой фото и видео, а также задержкой при отправке сообщений.

Официальных объяснений сбоев нет. Заметное ухудшение в работе Telegram началось с декабря 2025 года. Пользователи сообщали о задержках при отправке медиафайлов, «кружочков», эмодзи, проблеме подключения к серверам. 21 января зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин заявлял, что с августа 2025 года власти «поэтапно» замедляют работу Telegram из-за отказа сервиса выполнять требования по борьбе с мошенничеством и терроризмом. В Роскомнадзоре тоже подтвердили замедление.

Telegram является самым популярным мессенджером в России с аудиторией около 100 млн пользователей. В Кремле пока не планируют полной блокировки мессенджера, поскольку альтернативой госмессенджер Max так и не стал, утверждали в декабре источники «Верстки».

