Экономика России повторяет сценарий позднего СССР 1 10.02.2026, 13:56

Украинская разведка узнала подробности.

Российская экономика переходит в фазу самого глубокого кризиса за последние 20 лет, что может заставить Кремль пересмотреть экономическую политику, сформированную еще в начале 2000-х.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Резкое замедление промышленного роста

По данным разведки, по итогам 2025 года зафиксировано значительное замедление промышленного развития: если в 2023-2024 годах промышленное производство росло на 4-6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил всего 0,8%. Особенно заметно падение динамики в обрабатывающей промышленности.

Дополнительным сигналом проблем стало сокращение грузоперевозок российских железных дорог до минимума за последние 16 лет, что свидетельствует как о трудностях с экспортом, так и об охлаждении внутреннего рынка.

Рекордный дефицит бюджета

Финансовое положение частного сектора также ухудшается, а бюджетная ситуация остается нестабильной. В 2025 году дефицит федерального бюджета РФ вырос до 5,65 трлн рублей, превысив даже показатели пандемийного 2020 года.

Несмотря на некоторое замедление роста расходов, государственные расходы остаются рекордными, что поддерживает высокий уровень инфляции и заставляет власти повышать налоговую нагрузку.

Риск длительной экономической турбулентности

По оценкам аналитиков, нынешнюю ситуацию все чаще сравнивают с отложенным кризисом позднего СССР, когда экономические проблемы долгое время маскировались за счет долгов. Хотя масштабы текущих вызовов пока не сопоставимы с кризисом 1990-х, Россию, вероятно, ожидает длительный период экономической нестабильности.

Проблемы в экономике России

Российская экономика завершила 2025 год с резким ухудшением показателей: цены на нефть опустились до пятилетнего минимума, а уровень развития космической отрасли фактически откатится к показателям начала 1960-х годов.

В то же время финансовая и институциональная система РФ все больше переходит в режим так называемого управляемого хаоса: банки скрывают структуру собственности, госслужащих освобождают от подачи деклараций, а бизнес работает в условиях постоянного давления и нестабильности.

Кроме того, в 2026-2027 годах российские авиакомпании планируют вернуть в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, большинство из которых старше 30 лет. Причиной такого шага стали санкции, сокращение авиапарка и отсутствие возможностей для его обновления.

