Экономика России попала в настоящий шторм 1 10.02.2026, 14:42

Большие трудности ожидают россиян в 2026 году.

Экономика России вступила в 2026 год с серьезными проблемами. Растет дефицит бюджета, доходы падают и долговая нагрузка создают угрозу для ключевых отраслей. Фискальная система, ранее удерживавшая ситуацию от обрушения, теперь сама становится источником проблем, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Главный удар пришелся по бюджету. Доходы от нефти и газа в январе упали почти вдвое — до 393 млрд рублей, минимума с июля 2020 года. Правительственный аналитический центр прогнозирует, что реальный дефицит может оказаться втрое выше официального и достичь 3,5–4,4% ВВП вместо заявленных 1,6%. Это совпадает с падением нефтяных доходов из-за низких цен и возможного сокращения продаж в Индии.

Дополнительную угрозу несет давление стран Северной Европы на «теневой флот» России — если начнутся задержания судов, экспорт нефти через Балтику окажется под ударом.

Сдерживать расходы Кремль не может, поэтому наращивает внутренние заимствования. Банки покупают ценные бумаги и занимают у Центробанка, что разгоняет инфляцию и удерживает ключевую ставку на уровне 16%. Доступный кредит исчезает, бизнес жалуется на нехватку оборотных средств и массовые задержки по платежам, в конце 2025 года их пострадало 42% компаний.

Сразу несколько отраслей запросили спасение. Застройщик «Самолет» просит господдержку на 50 млрд рублей. Сталелитейная отрасль требует ограничений на импорт и ослабления требований по локализации ПО. Угольные компании получают отсрочки и субсидии. «Российские железные дороги» оказались в долговой яме в 4 трлн рублей и могут потребовать экстренное финансирование.

Экономисты предупреждают, что у государства все меньше возможностей «затыкать дыры» деньгами. Резервы сокращаются, доступ к внешним рынкам закрыт, а давление на бюджет растет. Крах маловероятен, но ухудшение неизбежно — и пространство для маневра у власти стремительно сужается.

