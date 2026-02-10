Макрон: Европа должна воспользоваться «моментом Гренландии» для реформ 10.02.2026, 15:09

Эмманюэль Макрон

Президент Франции анонсировал «экономическую революцию».

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Европейскому Союзу не стоит считать напряженность в отношениях с США преодоленной, в частности по вопросам Гренландии, технологий и торговли.

Об этом сообщает Financial Times.

Французский президент подчеркнул, что ЕС должен воспользоваться нынешней ситуацией для глубоких изменений и начать «экономическую революцию», чтобы стать настоящим мировым лидером.

По словам Макрона, на специальном саммите по вопросам конкурентоспособности, который состоится на этой неделе, он будет настаивать на использовании так называемого «момента Гренландии». Речь идет об осознании европейцами собственной уязвимости, что должно стать толчком к давно отложенным экономическим реформам и уменьшению зависимости ЕС от США и Китая.

«На торговом фронте нас ждет китайское цунами, а с американской стороны - минута за минутой нестабильность. Эти два кризиса вызывают глубокий шок - разрыв для европейцев», - заявил Макрон, предостерегая от иллюзии, что напряжение уже окончательно прошло.

Президент Франции также прокомментировал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что всегда был «уважительным, предсказуемым, но не слабым».

«Когда происходит явный акт агрессии, я считаю, что мы не должны склоняться или пытаться достичь урегулирования. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев - она не работает», - добавил он.

Макрон подчеркнул, что сейчас Европа имеет дело с администрацией США, которая, по его словам, является «открыто антиевропейской», демонстрирует пренебрежение к ЕС и стремится к его распаду.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com