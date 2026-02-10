На пожаре в Слуцке погиб художник-авангардист Владимир Акулов 2 10.02.2026, 15:19

Владимир Акулов

Фото: slutsktv / Instagram

Названа причина трагедии.

На пожаре в Слуцке 10 февраля погиб белорусский художник-авангардист Владимир Акулов.

Происшествие случилось утром во вторник в многоквартирном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар. На полу возле дивана нашли мужчину, пишет информационный портал Слуцка SlutskGorod. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Однако спасти его не удалось, и в 6:38 бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Спасатели не назвали имя хозяина, но по антуражу квартиры стало известно, что погиб известный художник-авангардист Владимир Акулов. Эту информацию подтверждает его аккаунт в Instagram, заметило

«Еврорадио».

Владимир Акулов родился в 1954 году в Барановичах, но большая часть его жизни связана со Слуцком. Он представитель второй волны белорусского авангарда 1980-х. Произведения Акулова хранятся в фондах Национального центра современных искусств, других белорусских музеев, а также во многих частных коллекциях по всему миру.

По фотографиям из квартиры можно заметить, что большинство произведений Владимира Акулова во время пожара не сгорело.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com