Поезд врезался в грузовик по пути в Беларусь 3 10.02.2026, 15:29

5,470

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

Во вторник, 10 февраля, произошло дорожное происшествие с поездом международных линий, который следовал из Москвы в Минск.

Как отметили в БЖД, речь о «Ласточке», которая отправилась из российской столицы в 06:20. По информации железнодорожников, состав приедет в Минск ориентировочно с опозданием на 2,5 часа.

Специалисты Московской железной дороги также уточнили обстоятельства аварии.

Оказалось, причиной ДТП на территории Смоленской области стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом.

«В 10:19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги водитель автомобиля „Газель“ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 717 Москва — Минск», — рассказали там.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным — столкновения избежать не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com