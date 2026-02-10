Поезд врезался в грузовик по пути в Беларусь

Поезд врезался в грузовик по пути в Беларусь3
- 10.02.2026, 15:29
Во вторник, 10 февраля, произошло дорожное происшествие с поездом международных линий, который следовал из Москвы в Минск.
Как отметили в БЖД, речь о «Ласточке», которая отправилась из российской столицы в 06:20. По информации железнодорожников, состав приедет в Минск ориентировочно с опозданием на 2,5 часа.
Специалисты Московской железной дороги также уточнили обстоятельства аварии.
Оказалось, причиной ДТП на территории Смоленской области стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом.
«В 10:19 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги водитель автомобиля „Газель“ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 717 Москва — Минск», — рассказали там.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным — столкновения избежать не удалось.