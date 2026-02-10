Зловещее предупреждение Путину 2 Аббас Галлямов

10.02.2026, 15:33

9,162

Аббас Галлямов

Россияне незаметно подошли к водоразделу.

Российское «патриотическое сообщество» незаметно подошло к водоразделу. Пока деятельность властей не носила столь очевидно разрушительного для страны характера, его представители могли делать вид, что они служат России, а не лебезят перед начальством. Сейчас притворяться, что ты веришь в совпадение интересов Путина и реальных потребностей страны, становится практически невозможно.

Подвергающиеся регулярным обстрелам Белгород и Курск, замерзающие Бодайбо и Мурманск, деградирующие нефтянка и металлургия, уничтожение науки и современных коммуникационных платформ, падающий уровень жизни, умирающая вера граждан в завтрашний день, массовая гибель на фронте людей, разворачивающаяся в условиях небывалого демографического кризиса, — все это точно не то, что нужно России.

Тем более, когда уже очевидно, что никакое НАТО на нее нападать не собиралось, потому что если бы собиралось, то уже давно бы напало — лучшего момента не сыскать.

Происходящее уверенно свидетельствует о том, что знаменитая формула Володина «есть Путин — есть Россия» претерпела инверсию и предстала теперь в образе зловещего предупреждения «есть Путин — нет России».

Все это значит, что желание потихоньку дистанцироваться от системы в «патриотической» среде будет все сильнее, но вот смелости реально сделать это у подавляющего большинства «патриотов» не достанет. В таких ситуациях обычно ищут, на ком сорвать злобу. Думаю, достанется простому народу.

Его жалобы на падающее качество жизни, ранее считавшиеся абсолютно легитимными, сейчас все чаще будут квалифицироваться как «клевета на советский строй» и караться. Ничего хорошего российское население в этом смысле впереди не ждет. Будут не только кормить все хуже, но и бить все больнее.

Была бы голова, будет и булава.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com