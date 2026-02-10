Первый электромобиль Ferrari станет совершенно особенным

К нему приложил руку создатель iPhone.

Ferrari продолжает подогревать интерес к своему первому электромобилю. Полная премьера модели под названием Luce состоится в мае на мероприятии в Италии, но компания уже раскрывает ключевые детали. После публикации технических характеристик в октябре прошлого года теперь показали часть интерьера, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Глава Ferrari Джон Элкан заявил в официальном видео, что Luce «полностью отличается от всего, что мы когда-либо создавали», что и определило выбор названия — в переводе с итальянского «свет». Еще более громкое заявление сделал директор по разработке продуктов Джанмариа Фульдженци: «Это не электрический автомобиль. Это электрическая Ferrari. И это две очень разные вещи».

Компания подчеркивает, что почти все компоненты созданы собственными силами: два электропривода, аккумуляторный блок на 800 вольт и электромоторы разработаны и будут производиться на заводах Ferrari. В рамках проекта было подано более 60 патентов, а над машиной трудились около 120 инженеров.

Салон, интерфейс и общее впечатление от использования Ferrari Luce были разработаны в тесном сотрудничестве с сэром Джони Айвом — дизайнером, наиболее известным по созданию самых культовых продуктов Apple, включая iPhone.

По шпионским снимкам известно, что у Luce будут задние двери, но модель не назовут кроссовером — как и Purosangue. Новая электрическая архитектура обеспечит больше пространства и, вероятно, сделает ее самым практичным Ferrari в истории.

Luce станет первым из 20 новых автомобилей, которые компания выпустит до 2030 года. Несмотря на опасения фанатов бренда, Ferrari уверяет, что к концу десятилетия 80% модельного ряда все еще будет иметь ДВС или гибридные установки.

