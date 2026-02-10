ВСУ ликвидировали хоккеиста-оккупанта из Гомеля 10.02.2026, 16:07

Матвей Угаров

Фото: Инстаграм

До отправки на войну он также служил в спецназе внутренних войск Беларуси.

Канал российского разведывательного батальона «Разведосы» сообщил о гибели своего бойца по имени Матвей с позывным Пупс. Фамилия указана не была, но ее установил «Флагшток» и выяснил, что погибший — хоккеист из Гомеля.

Наемнику был всего 21 год, у него остались мама, младшая сестра и брат. Судя по информации канала разведывательного батальона, Матвей служил в разведгруппе. 4 февраля она «выполняла задачу по выявлению укрытий и зачистке блиндажей противника». В это время группа была атакована ударными FPV-дронами.

Утверждается, что «налет вражеских БпЛА был отбит, но группа понесла потери ранеными бойцами». При эвакуации раненых, которых сопровождал Матвей, был совершен повторный налет. В батальоне заявили, что боец прикрывал группу и сбивал дроны з гладкоствольного оружия, но один из сбитых БпЛА упал рядом и сдетонировал — ранения были несовместимые с жизнью. Матвея представили к награде «Орден мужества» посмертно.

Примерно в то же время о «трагической гибели» своего игрока сообщила хоккейная команда «Славяне», которая выступает в любительской хоккейной лиге Гомеля. Обстоятельства гибели не уточнялись, но были названы имя и фамилия погибшего — Матвей Угаров. В команде он был вратарем.

Фото из открытых источников, коллаж Флагштока

Фотографии с личной страницы парня похожи на опубликованные разведывательным батальоном. Сервисы поиска по фото не выдали профилей по снимку, в публичных списках белорусских наемников, которые выкладывали украинские источники, гомельчанина также нет.

Но источник подтвердил Флагштоку, что погибший — именно Матвей Угаров, который жил в Гомеле и играл в любительской команде. Также он был судьей, который работал на матчах детских команд в Гомеле. В последнее время его замечали в гомельском Ледовом дворце в военной куртке с наклеенным шевроном.

В комментариях в ТГ в новости о гибели Матвея кто-то написал «Беларусь помнит», пришли в комментарии и родственники погибшего. Их слова пышут ненавистью к украинцам, которых называют «бандеровцами» и призывают «стереть с лица земли». Сестра погибшего даже использовала нецензурные выражения и рассказала, что брата убили в день ее 17-летия и что он был ее единственной опорой, обещал вернуться живым. Обе призвали жестоко мстить за погибшего родственника.

В то же время бабушка Галина Ткачева обратилась к командирам, чтобы они «ответили за все»:

«Молодежь необученную отправлять в пекло, зная что они не вернутся… Даже когда Афган был, молодых пацанов обучали полгода, как держаться и чтобы выжить, а вы необученных и не обстрелянных на верную смерть…»

Возможно, на решение Матвея отправиться на войну повлияло «воспитание» в хоккейной команде «Славяне». Ее логотип содержит коловрат — древний солярный символ, который позднее стал основой для нацистской свастики. Сейчас символ используют неоязычники и неонацисты, а силовики ограничивают ее использование. На одном из фото в паблике команды она запечатлена под лозунгом «За Беларусь», который является одним из лозунгов белорусского режима.

По личной странице Угарова видно, что он увлекался страйкболом и в 2025 году участвовал в военизированной «Битве городов» в Бобруйске. В том же году последний раз выкладывал фото в хоккейной форме. По данным Киберпартизан, с 2023 по 2024 годы Угаров проходил службу в минском спецназе — в ВЧ 3214 (подразделении внутренних войск).

