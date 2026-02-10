Появились новые подробности покушения на генерала Алексеева в Москве

14
  • 10.02.2026, 21:06
  • 25,010
Владимир Алексеев

В них есть одна пикантная деталь.

Стали известны новые подробности покушения на российского генерала Владимира Алексеева, произошедшего в Москве, пишет «Диалог.UA».

Как сообщают источники, генерал был ранен в квартире, которая принадлежит пропагандистке Ирине Куксенковой, сотруднице кремлевского «Первого канала».

Именно к ней Алексеев регулярно приезжал без охраны, добиваясь полной конфиденциальности. Место покушения знали лишь двое — сам генерал и хозяйка квартиры, пишет журналист Денис Казанский.

Конспирация, которая не сработала

По данным журналистов, генерал сознательно отказывался от сопровождения, поскольку визиты носили личный характер. Квартира не была его местом проживания и использовалась исключительно для тайных встреч. Это резко сузило круг людей, знавших о маршрутах и времени визитов. Фактически, место, идеально подходящее для покушения, было известно только двоим.

Тишина пропагандистки

Телеграм-канал Куксенковой не обновляется с 5 февраля. Ни комментариев, ни объяснений она не дала. Между тем, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что в момент покушения генерал действительно находился без охраны, поскольку «отлучался по личным делам».

