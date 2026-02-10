Борислав Береза: Режим Лукашенко рухнет по принципу домино 8 10.02.2026, 22:15

Борислав Береза

ВСУ могут ударить по «кошелькам» диктатора.

В издании Forbes вышла статья, где отмечается: действия режима Лукашенко на белорусско-украинской границе стали причиной перевода Вооруженных сил Украины в состояние повышенной готовности, а уровень военной напряженности на северном направлении продолжает расти.

Насколько реальны военные угрозы со стороны режима Лукашенко в ближайшей перспективе и каких именно сценариев должна опасаться Украина?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Начнем с того, что режим Лукашенко не может нести никакой реальной, фактической военной угрозы, но может предоставить свою территорию как плацдарм для атаки на Украину российским войскам. Это единственная, но одновременно и самая главная опасность для Украины. На сегодняшний день количество российских войск, которые находятся на территории Беларуси, угрозы не несет. Также мониторинги украинской разведки показывают, что сейчас среди белорусов крайне непопулярна мысль участия в войне против Украины.

Тем более что старый нарратив «лишь бы не было войны» активно используется Лукашенко для усиления своей власти и поддержки. Как только гробы начнут приезжать в дома белорусов, посыплется не только власть Лукашенко, но и вся поддержка, и вся вертикаль. Поэтому он это хорошо понимает.

Но, с другой стороны, точно так же он может рано или поздно предоставить свою территорию для повторной атаки, как это было в 2022 году, если кто-то забыл. Его может мотивировать что угодно — начиная от собственной безопасности и заканчивая деньгами. Продать белорусов и будущее Беларуси за деньги для Лукашенко не станет какой-либо проблемой.

Его личные интересы, а также интересы его семьи для него превыше всего остального. Это единственная реальная опасность, которая существует. Все остальное — это имитация бурной деятельности, которую диктатор сейчас демонстрирует для поддержки своей воинственной риторики. На самом деле мы все знаем, что действия Лукашенко напоминают действия импотента: показать может, но сделать ничего не может.

— Какие действия ВСУ способны минимизировать угрозу повторного нападения российских войск с территории Беларуси? Каким должен быть ответ Украины в случае, если такая угроза вновь станет реальной?

— На сегодняшний день там достаточно серьезно сконцентрированы украинские войска, также заминированы все соответствующие полосы. Генштаб Украины отчитывается о том, что проходят постоянные мониторинги ситуации.

Лукашенко знает, что его может мотивировать не только получение денег, но и нанесение ему прямого ущерба. Например, удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу — а это личные деньги, личный кошелек Лукашенко — может его серьезно демотивировать.

Поэтому Украина предупредила: в случае если Беларусь будет использована как плацдарм для наступления на Украину, будут нанесены удары по всем предприятиям, которые относятся к орбите Лукашенко и его финансовых кошельков. Таким образом, даже получив достаточно большие деньги от Кремля, он потеряет еще больше на территории Беларуси.

— Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что главной угрозой является именно режим Лукашенко, а не белорусское общество. Какие конкретные меры давления на режим Киев может и должен применять?

— Реальные меры — это поднятие темы Лукашенко на уровне Международного уголовного суда, введение дополнительных санкций и ужесточение пропускных режимов на границе Евросоюза с Беларусью. Кроме того, необходимо достаточно активно заниматься поддержкой реальной белорусской оппозиции и взаимодействием с теми людьми, которые готовы продвигать идею о том, что Лукашенко сегодня — враг, а белорусы — нет. Здесь, в принципе, все достаточно просто.

Другая проблема заключается в том, что на Беларусь уже наложено большое количество санкций, и Лукашенко спасается благодаря альянсу с Российской Федерацией. Отсасывая деньги и ресурсы у России, он поддерживает свою власть. Если же российский режим падет, режим Лукашенко рухнет точно так же — по принципу домино.

