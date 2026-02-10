Под Минском рыбак поймал огромную щуку

Под Минском рыбак поймал огромную щуку1
- 10.02.2026, 16:17
Из-за размеров рыбы лунки во льду пришлось прорубать.
Обычный выезд 9 февраля на Заславское водохранилище (Минское море) для рыбака Андрея закончился крупной щукой, размер которой удивил немало видавших виды рыбаков.
По словам рыбака, клюнула зубастая рыбина примерно в 16:00, пишет fishingby.com.
Учитывая размеры рыбы, пришлось немало повозиться с рассверливанием лунки, иначе ее просто невозможно было бы достать сквозь толстый слой льда.
«Рассверливал три лунки около основной, один из рыболовов помогал рубить лед. Пока достал, сто потов вышло. Пришлось раздеться на морозе до одной майки», — рассказал Андрей.
Вес щуки составил 12,5 кг.