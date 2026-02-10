При получении водительских прав теперь потребуется справка с военкомата 2 10.02.2026, 16:33

Как это отразится на автошколах?

С 11 февраля мужчинам призывного возраста в Беларуси понадобится справка из военкомата для получения водительских прав. Разбираемся, как новые правила скажутся на автошколах и переживать ли тем, кто уже готовится к экзамену в ГАИ.

«Выдавать их начнут с 11 февраля, для нас в целом трудности нет, только волнение курсантов», — поделился со Smartpress.by менеджер по развитию автошколы «Жокей» Артем Сикорский.

Он рассказал, что уже на следующий день после нововведений, 12 февраля, одна из обучающихся в «Жокее» групп будет сдавать свой экзамен в ГАИ, и новые правила затронут в том числе и ее курсантов.

«Естественно мы всех ребят оповестили заранее об изменениях. Все поехали за справками в военкоматы, но их попросили обратиться за документами 11 числа, когда будут определены формы справок», — пояснил он.

И признался: конечно, у молодых людей, попавших в категорию с 18 до 27 лет, теперь присутствует особое волнение, не только из-за результата экзамена.

«Переживают: вдруг у них не примут документы, не примут экзамен. Обычно перед ГАИ в автошколе централизованно собирают документы — справки, свидетельства, копии паспортов — и везут их на сверку в ГАИ. Теперь к этому перечню добавится справка из военкомата», — отметил Сикорский.

Впрочем, в «Жокее» полагают, что несмотря на некоторые беспокойство курсантов, все вопросы с новыми справками будут-таки решены, а само нововведение никак не повлияет на поток учеников в автошколы или изменение среднего возраста обучающихся там.

«Вряд ли это как-то скажется на автошколах. В военкоматах и ранее велся достаточно строгий учет мужского населения призывного возраста. А водительское удостоверение для многих как было, так и остается очень желанной корочкой», — заверил представитель одной из крупнейших белорусских автошкол.

В Минобороны же подчеркнули, что справка об отношении к воинской обязанности будет выдаваться бесплатно и не позднее одного рабочего дня. Получить ее смогут все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет при личном обращении в военный комиссариат или его подразделение по месту жительства — независимо от статуса воинской обязанности.

