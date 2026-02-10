Южнокорейская биржа случайно раздала биткоины на $40 миллиардов 4 10.02.2026, 16:40

Эта ошибка войдет в историю.

Южнокорейская криптобиржа Bithumb оказалась в центре скандала после катастрофической ошибки во время раздачи призов. Обычно призовой фонд акции составлял 620 000 корейских вон (около $425). Однако один из сотрудников ошибся при вводе данных — вместо обычной суммы пользователи получили 620 000 биткоинов, оцененных на момент ошибки более чем в $40 млрд, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Один из участников, которому должно было достаться всего 2 000 вон (чашка кофе), на короткое время оказался обладателем более $120 млн в биткоинах. Массовые попытки снять или продать криптовалюту вызвали падение рынка на 17% за примерно 30 минут, после чего биржа приостановила операции. Потери инвесторов составили около $685 000.

Bithumb заявила, что более 99% случайно разданных биткоинов были возвращены пользователями. Тем не менее судьба около 100 биткоинов, проданных за это время (примерно $9 млн), пока неизвестна, и биржа пытается вернуть средства.

Компания предложила покрыть убытки пострадавших и снизила торговые комиссии на все активы. Также Bithumb планирует создать постоянный «Фонд защиты клиентов» на $70 млн, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Госорганы возбудили дело, которое может привести к штрафам или другим мерам воздействия. По оценкам экспертов, сбой произошел из-за слабой IT-системы и отсутствия надежного контроля — биржа смогла раздать больше биткоинов, чем имела в запасе (около 50 000).

Проблемы подобного масштаба редки: в 2009 году сотрудник из Уэльса потерял 7 500 биткоинов после утери жесткого диска, а в 2021 году криптолендор BlockFi по ошибке раздал сотни биткоинов, позже вернув большую часть средств.

