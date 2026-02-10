Этот год будет переломным 1 Николай Княжицкий

10.02.2026, 16:50

3,698

Военных перспектив у России нет.

Этот год будет переломным – не только для Украины, но и для мирового порядка в целом.

Обещания о том, что уже весной мы проведем президентские выборы и утвердим на референдуме перемирие, выглядят скорее политическими желаниями, чем реальными сценариями. С одной стороны – администрации Дональда Трампа, с другой – Владимира Путина.

Трамп заинтересован в прекращении огня не по гуманитарным причинам. В конце года в США состоятся парламентские выборы, где у демократов есть серьезные шансы вернуть контроль над Конгрессом. В таком случае Трамп рискует стать «хромой уткой», а процедура импичмента снова станет вполне реальной. Именно поэтому ему критически важно доказать, что обещанный им мир все же наступил. Он обещал его достичь за 24 часа.

Кроме того, Трамп всегда мыслил в категориях бизнеса. Бизнеса, который, по его представлению, можно было бы делать вместе с Россией. Этот подход не новый. Еще во время украинских выборов в 2019 году протрамповские круги в США совместно с россиянами работали над сценарием отстранения от власти Петра Порошенко – политика, которого Москва откровенно ненавидела. Победить должен был кто-то другой, с кем можно договориться. Сначала делали ставку на Юлию Тимошенко, позже – на Владимира Зеленского, которого в Кремле считали неопытным и удобным.

План был прост: масштабные американские инвестиции в Россию, совместный вход на украинский рынок и фактическое превращение Украины в финансовую добычу России – при американском участии. Трамп полагал, что таким образом сможет оторвать Россию от Китая. Но реальность оказалась более сложной.

Параллельно Трамп последовательно пытается ослабить Европейский союз как экономического конкурента и как политического игрока. При этом его интересы ситуативно совпадают с интересами Путина. Для Кремля распад Европы, объединенной ценностями, – стратегическая цель. Через поддержку ультраправых партий Путин стремится привести к власти силы, которые мыслят исключительно категориями денег и которые легко коррумпировать. Именно такие силы не помешают восстановлению имперского проекта России.

Почему же в перемирии заинтересована сама Россия? Потому что ее экономика находится в крайне тяжелом состоянии и дальше будет только ослабевать. Военных успехов нет, стратегической перспективы на фронте – тоже. Захватить Украину военным путем Россия не способна. Единственный шанс для Кремля – навязать «мир» на своих условиях, добиться снятия санкций, вернуть деньги и попытаться привести в Украину пророссийскую власть.

Именно поэтому мы видим попытку политического блицкрига: быстрая смена власти, быстрая сделка, быстрое объявление «победы». Но ни одна украинская власть на капитуляцию не согласится – ни при каких условиях.

Это не значит, что выборы не готовятся. Их готовят все – и власть, и оппозиция. На всякий случай. А вдруг все же удастся остановить войну быстро, а вдруг этот один шанс из 100 выпадет!

Но нет. Выглядит все же, что никаких выборов и никаких мирных соглашений в этом году не будет. Об этом свидетельствует сам формат переговоров: в них принимают участие военные, которые говорят не о политике, а о технических сценариях – в частности, о возможном замораживании конфликта. Даже этого России будет сложно достичь: она будет выдвигать все новые условия, выполнить которые невозможно.

Итак, война, скорее всего, продлится весь этот год.

Наша ключевая задача – сохранить единство Европейского союза и поддержку со стороны США. В Соединенных Штатах большинство избирателей как республиканцев, так и демократов поддерживают Украину, и ни один президент не сможет полностью игнорировать эту позицию. Европа также продолжит нас поддерживать – именно поэтому Россия постарается максимально дестабилизировать ситуацию, распространять антиукраинскую пропаганду и ослаблять западные общества.

Если российская элита осознает, что военных перспектив нет, санкции будут только усиливаться, а экономика продолжит падение, именно она приведет к постепенному демонтажу путинской системы. В этот момент российский империализм начнет рассыпаться, как карточный домик, а все украинские территории вернутся к Украине.

Но для этого нам нужно три вещи: полная поддержка Европейского союза, поддержка Соединенных Штатов Америки и внутреннее единство. Россия пытается утомить украинское общество ударами по энергетике и инфраструктуре, чтобы подтолкнуть нас к внутреннему противостоянию. Нельзя допустить этого сценария.

Ответственность украинской власти за сохранение единства и профессиональное противодействие российским влияниям – и в Америке, и в Европе – сегодня очень велика.

Если мы выстоим этот год, уже в следующем году можно будет говорить о реальном мире. Не унизительном. И не капитулянтском.

Николай Княжицкий, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com