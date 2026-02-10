На МКАД Chevrolet застрял в сугробе 10.02.2026, 16:58

3,604

За рулем оказалась нетрезвая женщина.

Ситуация произошла на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Казинца. Автомобиль Chevrolet находился в сугробе и не мог выехать. Об этом на линию «102» сообщил очевидец. По его словам, водитель, предположительно, был в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя — 47-летнюю женщину — с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в организме минчанки выявлено 1,7 промилле алкоголя.

В отношении нее составлен административный материал, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com