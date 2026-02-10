На МКАД Chevrolet застрял в сугробе
- 10.02.2026, 16:58
За рулем оказалась нетрезвая женщина.
Ситуация произошла на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Казинца. Автомобиль Chevrolet находился в сугробе и не мог выехать. Об этом на линию «102» сообщил очевидец. По его словам, водитель, предположительно, был в состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя — 47-летнюю женщину — с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в организме минчанки выявлено 1,7 промилле алкоголя.
В отношении нее составлен административный материал, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.