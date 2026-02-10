Венесуэльского оппозиционера арестовали через несколько часов после освобождения 4 10.02.2026, 17:02

Под предлогом нарушения условий освобождения.

Венесуэльская Генеральная прокуратура заявила, что обратилась в суд с просьбой арестовать одного из ближайших союзников лидера оппозиции Марии Корина Мачадо — Хуана Пабло Гуанипу — менее чем через 12 часов после его освобождения из-под стражи. Освобождение проводилось в рамках правительственной программы по выпуску политзаключенных, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Генпрокурор Тарек Уильям Сааб сообщил, что суд должен был отменить «предварительную меру» для Гуанипы из-за «несоблюдения условий», но не уточнил, какие именно условия были нарушены, и где находится оппозиционер. Власти планируют перевести его под домашний арест.

Сын Гуанипы, Рамон, рассказал, что поздно вечером в воскресенье отец был перехвачен группой мужчин в трех автомобилях, вооруженных длинноствольным оружием и в гражданской одежде с бронежилетами. Он подчеркнул, что Гуанипа не нарушал условий освобождения: ежемесячная явка в суд и запрет на выезд из страны.

Гуанипа провел в заключении более восьми месяцев. Он был арестован в мае 2025 года по обвинению в участии в «террористической группировке», якобы планировавшей бойкот выборов. Оппозиция и правозащитники считают арест попыткой подавления инакомыслия.

Освобождение Гуанипы и других политиков прошло на фоне давления со стороны международного сообщества, включая представителей ООН, и после вступления в должность временной президента Дельси Родригес. В воскресенье из тюрем были выпущены как минимум 30 человек, среди которых соратники Мачадо — адвокат Перкинс Роча и активистка Мария Оропеза. Оппозиция призывает к амнистии для политзаключенных.

