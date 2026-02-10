В файлах Эпштейна нашли переписку с минским агентством 16 10.02.2026, 17:10

13,282

Из этой студии вышла подруга Лукашенко.

Согласно файлам Джеффри Эпштейна, американский финансист отслеживал, какие девушки-модели появляются в Беларуси, помогал им добраться до США и Франции, давал жизненные советы и получал резюме белорусских моделей с фото и видео. Об этом пишет «Радыё Свабода».

В опубликованных файлах Джеффри Эпштейна, осужденного в 2008 году за склонение детей к проституции и повторно арестованного в 2019-м, есть переписка за 2013 год с минской модельной «Студией Тамара». Она велась с французским агентством Mademoiselle Agency.

«Студия Тамара» работает с 1993 года, руководит ею с момента создания Тамара Гончарова. Воспитанницами этой студии в разное время были, например, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2016» Полина Бородачева, а также Полина Шуба, давняя спутница Александра Лукашенко на различных мероприятиях и ведущая белорусского государственного телевидения.

Александр Лукашенко и воспитанница «Студии Тамара» Полина Шуба на матче Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Скриншот видео БТ

«Здравствуйте. Я тоже буду очень рада, если у нас снова пойдет сотрудничество! Высылаю для начала четырех девушек. Дайте знать, что вы думаете о них! Как только будет результат, буду думать, кого предложить еще», – писала в январе 2013 года представительница студии, присылая фото и видео некоторых воспитанниц.

Французское Mademoiselle Agency переписывалось с Эпштейном много раз, в том числе о моделях из России, Литвы, Франции и других стран. Некоторые переписки заканчивались приобретением билетов для девушек и договорами, чтобы их встретили. В случае с «Студией Тамара» файлов, которые бы подтверждали отправку девушек из Беларуси, нет.

Файлы Эпштейна содержат много примеров переписки финансиста с девушками из Беларуси. Полные имена большинства из них не раскрываются.

Например, девушке В.П. в марте 2018 года Эпштейн через посредников покупал авиабилет из Москвы в Париж за $1212. В апреле того же года для этой же девушки ассистент Эпштейна пытался купить билеты из Парижа в Барселону.

Есть в файлах Эпштейна и частная переписка с белорусками. В 2009 году модель из Беларуси обращается к Эпштейну за помощью, так как попала в аварию и поэтому потеряла доходы. В 2011 году девушка из Беларуси, которая постоянно жила за границей, подробно описывает Эпштейну, как проходит ее жизнь, и пишет о подарках для родственников в Беларуси. Имя девушки не называется.

В июне 2011 года Эпштейну предлагают познакомиться с девушкой из Беларуси, которую зовут Оксана и которая «за последние несколько лет она стала немного взрослее, но все еще немного идеалистична».

В 2015 году помощники Эпштейна организовывают перелет девушки М. из Минска в Варшаву и далее в Париж.

Вообще в опубликованных файлах много примеров, когда Эпштейн ждет фото белорусских моделей из Минска, Дубая и других городов, переписывается с ними, помогает финансово. Например, за 8 месяцев до смерти он покупал для кого-то билеты из Минска в Париж.

В феврале 2019 года Эпштейн организовывает вылет девушек из Беларуси, Украины и России. Тогда же у него планировались высокие гости: премьер-министр Словакии (так подписано в переписке без уточнения), бывший министр культуры Франции Жак Ланг, неназванный султан и другие.

30 января Министерство юстиции США по требованию Конгресса США опубликовало около 3 млн различных документов по делу Эпштейна. Беларусь в них упоминается около 1500 раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com