Российский госмессенджер МАХ рухнул после начала блокировки Telegram 3 10.02.2026, 17:12

Начались проблемы с отправкой сообщений и прерыванием звонков.

Массовый сбой произошел в работе государственного мессенджера МАХ 10 февраля — сразу после того, как власти начали ограничивать работу Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «Сбой.рф», на который по состоянию на 15.55 по Минску поступило более 1800 жалоб от пользователей, пишет The Moscow Times.

Проблемы с отправкой сообщений и прерыванием звонков были зафиксированы как минимум в 20 регионах, больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом официальная пресс-служба МАХ опровергла проблемы, заявив РБК, что «все сервисы работают в штатном режиме».

Сообщения о сбое появились на фоне начала «частичного ограничения» Telegram в России. Как писал РБК со ссылкой на источник в IT-индустрии, работу мессенджера внутри страны замедляют по решению властей. Жалобы российских пользователей на проблемы в работе Telegram начали поступать накануне и к 10 февраля достигли 15 тысяч.

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов в комментарии для канала «Осторожно, Новости» заявил, что вопрос о полной блокировке Telegram в России может быть решен в течение шести месяцев. По его словам, мессенджер не выполняет требования законодательства, включая размещение серверов в РФ и борьбу с мошенничеством. Роскомнадзор подтвердил ужесточение ограничений, сообщив, что будет вводить их до тех пор, пока нарушения не будут устранены.

