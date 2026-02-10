В Беларуси начали продавать гороховый майонезный соус 2 10.02.2026, 17:18

Он полностью состоит из растительных компонентов.

В Беларуси появился новый соус, который внешне напоминает майонез, но изготовлен без использования ингредиентов животного происхождения. Минский производитель, хорошо известный своими майонезами, начал продажу продукта под торговой маркой «Золотая капля», пишет Telegraf.news.

Новый соус под названием «Веган» полностью состоит из растительных компонентов. На Минском маргариновом заводе отмечают, что он рассчитан на людей, придерживающихся здорового образа жизни, соблюдающих пост, а также на веганов и вегетарианцев.

Основными особенностями новинки являются низкая калорийность, отсутствие животных жиров, использование горохового белка как ценного источника растительного протеина и отсутствие консервантов. Полный состав пока недоступен, так как соус еще не появился на официальном сайте производителя.

Такие гороховые соусы не являются уникальной разработкой белорусских технологов. В разных странах они используются давно. Например, в Великобритании популярен гарнир к fish and chips — густое зеленое пюре из сушеного гороха с мятой и лимонным соком. В Индии же горох часто добавляют в острые соусы на основе томатов, лука, кешью или кокосового молока, которые могут быть как дополнением, так и самостоятельными блюдами.

